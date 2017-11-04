في ضيافة المخابرات!.. ضباط استخبارات ومجموعات غامضة على رأس فريق “العمل السري” لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ on November 4, 2017

“كان لازم المجهود يتطور ويرتقي من مستوى محلي، لمستوى دولي. ولنكون أكثر تأثيراً وقدرة على إحداث تغيير للأفضل، لازم الحلول تكون حلول مشتركة، والأفكار متكاملة”.. كلمات أطلقها شاب يرتدي بدلة أنيقة على مسرح مكتبة الإسكندرية قبل عام للإعلان عن رغبة مصر في استضافة حدث شبابي عالمي.

وبالفعل وجهت دعوة لشباب العالم، لحضور منتدى شباب العالم الذي يبدأ فعالياته اليوم في شرم الشيخ ولمدة 7 ايام.

قبل أيام من بداية المنتدى، أعلن موقعه الرسمي عن أسماء وصور فريق العمل القائم على التجهيزات وإدارة المؤتمرات.

وقبل ساعات من انطلاق المنتدى فاجأ موقعه الرسمي زواره باختفاء قائمة فريق العمل.

الفريق القائم على المنتدى يضم اللواء عباس كامل مشرفاً عاماً، وبجانبه 4 أطقم عمل:

1- فريق عمل رئاسة الجمهورية

2- فريق عمل وزارة الخارجية

3- الفريق المنفذ

4- إدارة المنتدى

في هذا التقرير نقدم أقصى ما يخبرنا به “جوجل” عن بعض هؤلاء المسؤولين عن تنظيم الحدث الكبير، لأن بعضهم معروفون، والبعض الآخر يبقى مجهولاً علينا، وحتى على محركات البحث.

المشرف العام: مدير مكتب الرئيس وكاتم أسراره

في مقدمة الصفحة التي تضم أسماء وصور فريق العمل القائم على منتدى شباب العالم، توجد صورة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية بوصفه “المشرف العام على منتدى شباب العالم”.

رغم عدم حديث الرجل لوسائل الإعلام من قبل، إلا أنه اكتسب في أخبارها وتقاريرها عدة ألقاب. أطلقت عليه جريدة التحرير “رجل الظل”، أو”ظل الرئيس” في رواية النبأ، وهو “الراجل اللي ورا الرئيس” كما وصفته جريدة الفجر.

يدير ضابط المخابرات اللواء عباس كامل مكتب عبدالفتاح السيسي منذ أن كان الأخير مديراً للمخابرات الحربية، ثم وزيراً للدفاع، انتهاءً برئاسة الجمهورية.

منذ اليوم الأول للسيسي في الرئاسة كان كامل بصحبته، حين انتقل بطائرته إلى المعادي لتسلم السلطة وحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.

بالإضافة للظهور الواضح للرجل بصحبة الرئيس، كان صوته حاضراً أيضاً في التسجيلات التي سربتها قنوات فضائية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها حديث تليفوني مع السيسي، وآخر مع وزير إماراتي.

ورغم عدم ظهوره إعلامياً إلا أنه عضو مجلس إدارة قنوات دي إم سي، التى يمتلكها أحمد أبو هشيمة مناصفة مع شركة دي ميديا، وهي شركة يتحدث الإعلام عنها بوصفها تابعة لأجهزة سيادية.

فريق رئاسة الجمهورية: ضباط وإعلاميون.. وآخرون

المعلومات المتاحة عن أعضاء فريق العمل على موقع المنتدى شحيحة. من بين 8 أشخاص هم فريق عمل رئاسة الجمهورية في المنتدى، يمكن التوصل لمعلومات عن 3 منهم فقط، هم أحمد شعبان، وأمير حسام، ومحمد السعدي.

أحمد شعبان

الاسم الأول في قائمة فريق عمل رئاسة الجمهورية كما ظهر على موقع المنتدى هو “السيد أحمد شعبان مسئول التنسيق العام”.

ولا يذكر الموقع الرتبة التي يحملها الرجل، فهو ضابط برتبة مقدم منتدب للرئاسة من المخابرات الحربية في القوات المسلحة، كما يتوارد بالصحف منذ بداية هذا العالم. وهو ضابط المخابرات الثالث المشارك في إدارة المنتدى، بعد عبد الفتاح السيسي الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، وعباس كامل مدير مكتبه وقتها.

شعبان، الذي تظهر صورته ﻷول مرة عبر موقع المنتدى، له أدوار بارزة أيضاً في دائرة الحكم، بدأها مديراً لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة الأسبق أحمد محمد علي.

ومع فوز السيسي بالرئاسة، انتدب شعبان مع علي وكامل إلى الرئاسة. بعد وقت قصير اختفى أحمد علي، وبقي شعبان مديراً لمكتب عباس كامل.

كشف موقع مدى مصر في تحقيق بعنوان “هكذا انتخب السيسي برلمانه”. أن شعبان كان منسقاً ومشاركاً من مكتبه في قصر الرئاسة في إعداد القوائم الانتخابية، التي خاضت انتخابات البرلمان في 2015 تحت اسم ” في حب مصر”.

خلال تلك الفترة كان شعبان –حسب مدى مصر– يكتب مقالات في صحيفة اليوم السابع تحت اسم مستعار هو “ابن الدولة“، يهاجم فيها وسائل إعلام وشخصيات عامة. وكان للرجل دور أيضاً في هندسة مبادرة شباب الإعلاميين التي يجتمع بها الرئيس من وقت ﻵخر.

من خلال موقعه في الرئاسة، يشرف شعبان أيضاً على شباب البرنامج الرئاسي، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس لإعداد كوادر شبابية تتولى مواقع في الدولة.

أعد “هاف بوست عربي” تقريراً نشر في أغسطس/آب 2017، بعد مؤتمر الشباب في الإسكندرية، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التحضير لمؤتمر شباب العالم. وفي التقرير ذكر الشباب عن تحذير المقدم أحمد شعبان له من الحديث مع وسائل الإعلام.

أمير حسام

مسئول العلاقات العامة للمنتدى، وهو أحد أعضاء المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ويشارك باستمرار في إدارة مؤتمرات الشباب الذي يحضرها الرئيس من وقت ﻵخر.

قبل أن يعمل الشاب في الرئاسة، كان مراسلاً تلفزيونياً في قناة أون تي في حتى نهاية عام 2013. ولم يرد حسام على اتصالات “هاف بوست عربي” حتى الانتهاء من هذا التقرير.

محمد السعدي

المدير التنفيذي للمنتدى، وصاحب شركة أنيميشن للدعاية، التي يشاركه فيها رجل الأعمال إيهاب جوهر. تولت الشركة- حسب جريدة المال– مسؤولية الحملة الانتخابية للسيسي في 2014، ثم قامت بتنفيذ وإخراج حفل تنصيب الرئيس بالرغم من أن التليفزيون المصري هو من أنتجه.

وفي 2015، تولى السعدي إخراج أحاديث الرئيس التي بثّها التليفزيون والقنوات الفضائية. وليس هذا تعاونه الأول مع مؤسسة الرئاسة، بل قام على حملة الحزب الوطنى في 2005، وخرج بشعار “الحزب الوطني في مصلحتك”، ثم نفذ حملة انتخابية مشابهة في انتخابات مجلس الشوري 2007، كما ذكر تقرير “المال”.

أما حسن حامد، مسئول التسويق الإلكتروني، وآية عطية، مسئولة العلاقات العامة، وليد فتحي، مسئول التصاريح والتسجيل، محمد فايز، مسئول التنسيق الحكومي، هاني مدحت، مسئول الشئون الفنية، فلم نعثر على معلومات إضافية عنهم.

فريق عمل وزارة الخارجية: السادة السفراء والسيد اللواء

المستشار مصطفى عصام الدين

انتقل من ديوان الوزارة إلى بعثة بوجوتا في كولومبيا في الحركة الدبلوماسية الأخيرة أكتوبر/تشرين الأول 2017. كما ابتعث في أبريل/نيسان 2012 من الديوان إلى مونتفيديو عاصمة أوروجواي.

السفير محمد نجم

عين ممثلًا لجمهورية مصر العربية في منظمة التعاون الإسلامي في الحركة الدبلوماسية الأخيرة.

السفير خالد ثروت

سفير مصر السابق في الأردن، الذي عين في أغسطس/آب 2016 مساعداً لوزير الخارجية، ومديراً لإدارة المؤتمرات الدولية. كما عين في أكتوبر/تشرين الأول 2017 مساعداً للوزير للشئون الاسيوية وجزر المحيط الهادي.

ولم نصل لأي نتائج من خلال البحث عن اسم السفير أشرف سليمان، والسكرتير الأول رانيا إبراهيم.

أما اللواء أحمد عبد الفتاح فقد ذكر موقع صوت الوطن الفلسطيني في فبراير 2015 أن الدكتور محمد عياش ممثل الرئيس الفلسطيني للجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية في أوروبا، قدم العزاء لسفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا، التى استقبلت المعزين بعد مقتل العمال المصريين في ليبيا. وكان في استقباله محمد علاء الدين الحديدي سفير مصر في بوخارست، والملحق العسكري في السفارة، اللواء أحمد عبد الفتاح.

الفريق المنفذ: رجال المال والبيزنس وصاعدون في السلك الدبلوماسي

عمرو بدر

تقدمه الصفحة باسم شركته فقط، Abercrombie & Kent.

هو أحد رجال الظل في عالم المال والنفوذ فهو صديق لعائلات رؤساء أميركيين سابقين، ونجوم السياسة والبيزنس في قارات العالم الخمس، لذلك كان منطقياً أن يرفض منصب وزير السياحة كما يروي أصدقاؤه.

عمرو بدر المدير الإقليمي لشركة أبركرومبي آند كنت في مصر والشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة في مجلس الأعمال المصري الأميركي وعضو الجمعية الوطنية للسياحة المصرية منذ عام 2013. بالإضافة لعضويته في العديد من الجمعيات والمنظمات داخل وخارج مصر، وفقاً لما ذكرته بلومبيرج.

شارك الرجل قبل أسبوعين ضمن وفد سياحي وإعلامي استضافته هيئة تنشيط السياحة، يكون من 25 شخصية متخصصة في مجال السياحة في السوق الإنكليزي.

ويبدو أن الرجل معروفٌ بعلاقاته الواسعة وكثرة مناصبه منذ وقت بعيد، حيث يقول عنه الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية: “ولا أكاد أعرف شخصية مرموقة في الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا الغربية أو منطقة الخليج العربي إلا وهي صديقة أو على معرفة بابن مصر، عمرو بدر الذي رشحته بلاده لكي يكون وزيراً للسياحة منذ عدة أعوام ولكنه آثر أن يظل حراً طليقاً يخدم وطنه بطرقه المختلفة”.

يضيف الفقي أنه تعرف على كثيرين من خلال الصالون الخاص ببدر، قائلاً: “لقد تعرفت أكثر في داره على محمد دحلان صاحب السطوة والنفوذ في منظمة فتح وجمال هلال المصري الأميركي الذي كان هو السكرتير السياسي لأربعة من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن أعضاء كثيرين في الكونغرس الأميركي، وأيضاً على عدد من شخصيات مرموقة في الساحات الأكاديمية المعنية بدراسات الشرق الأوسط”.

ويتذكر الفقي أيضاً أنه قابل شخصيات من جميع أنحاء العالم في حفل زفاف بدر بزوجته السويسرية، منهم سوزان مبارك وجيهان السادات، وحفيدة الرئيس الأميركي إيزنهاور، وابنة الرئيس نيكسون، وابن الرئيس جيمي كارتر، ووالدة ملكة الأردن، وعمة ملك المغرب، ورئيس وزراء الأردن، وعمر الشريف وأنيس منصور، وغيرهم.

أحمد الوصيف

مدير شركة وينجز تورز Wings، وهي شركة سياحية أنشئت في 1978، وتقدم خدمات الرحلات، وتمتلك فنادق في مدينة شرم الشيخ، حيث يعقد المؤتمر.

فنادق كورال سي الأربعة التي تملكها وينجز، يضم الواحد منها 10 مطاعم، ويزيد عدد غرفه عن 350 غرفة.

محمد فارس

من شركة Alchemy، المهندس المعماري الذي يحكي عن نفسه أنه تم اختياره ضمن 10 مهندسين معماريين سافروا إلى لندن عام 2008 بعد مشاركته ضمن 3 آﻻف شاب شاركوا في مسابقة تصميم. وحصل حينها على جائزة أفضل مصمم في مصر، حسب ما ذكر لمجلة 7 أيام.

بالإضافة إلى الهندسة، يحكى فارس، 39 سنة، عن اهتمامه بإقامة الحفلات، “لدي شغفٌ أن أخلق شيئاً خياليّاً وغير حقيقي لفترة قصيرة، مثل الحلم، أو الفانتازيا، وتنسيق الحفلات أشبع هذه الرغبة لدي، وصمَّمتُ واحدةً من كبرى الحفلات في قصر المنيل، وكانت لإطلاق منتج معين، وكان عدد المدعوِّين في الحفلة 2000 شخص، وشاركنا أحمد الجنزوري كمدير أو مخطِّط للحفلة، وكنتُ أنا المخرج الفني، وآخر حفلة قمتُ بها كانت حفلة رأس السنة بسهل حشيش هذا العام، وكانت بسيطة جدًّا، ومثل الحلم”.

فارس هو مدير الشركة التي تشرف على تجديد مقهى جروبي الشهير في وسط القاهرة هذه الأيام.

ياسر غازي

المدير التنفيذي لشركة Lead Marketing Solutions، وهي وكالة إعلانات مقرها في القاهرة، متخصصة في تنفيذ المشاريع التسويقية، وطباعة الإعلانات، وابتكار العلامات التجارية للشركات، وكذلك إدارة المعارض، ولديها شراكات مع بي إم دبليو، واتصالات، وآبل، وميشلان، ومايكروسوفت، وإل جي، وإنتل، حسب صفحة الشركة على موقع لينكد ان.

تعمل الشركة منذ 2002، وشاركت في 2011 بالتسويق لمعرض سيتي سكيب نيكست موف Cityscape-Next Move” الذي انضمت إليه شركات استثمار عقاري، حسب الأهرام.

ولا تتوافر نتائج من خلال البحث على اسم وليد عمر الذي يشير موقع المنتدى أنه يعمل في شركة LEAD أيضاً، وكذلك شريف سالم الذي يذكر الموقع أنه من شركة Global Conference Management.

الشركة أيضاً غير محددة، فهناك أكثر من شركة تحمل نفس الاسم، إحداها هندية، وأخرى بريطانية.

فريق إدارة المنتدى: إعلامية ودبلوماسيان من الشباب

عمرو عصام الدين صادق

المنسق العام للمنتدى. عمل صادق سكرتيراً ثالثاً في وزارة الخارجية، وذهبت به حركة تنقلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للعام إلى وفد جنيف في 2012، ثم رُقيّ إلى سكرتير ثان في حركة ترقيات 2014.

جيهان حديدي

المدير العام للمنتدى التي تصفها مواقع الأخبار المصرية بأنها الدبلوماسية الشابة. بل إن صحيفة الدستور تصفها في تقاريرها بالـ”سفيرة“. لكن صغر سنها يرجح أنها سكرتير ثان بوزارة الخارجية كما ذكر موقع مبتدأ.

نهى النحاس

الشخصية الثالثة في إدارة المنتدى، والأخيرة في القائمة التي نشرها موقع المنتدى، وهي المستشارة الإعلامية للمعهد الدنماركي المصري للحوار. صفحة المنتدى قدمتها أيضاً على أنها المستشارة الإعلامية للمنتدى.

تحدثت النحاس بصراحة أمام الرئيس في مؤتمر الإسكندرية الأخير، وانتقدت من يعتبرون حرية الإعلام خطراً على استقرار الدولة، “الحقيقة إن النظرية دي بالذات خاطئة، وأنا رأيي إنها أكتر حاجة تضر بقوة الدولة هي تعطيل منظومة الإعلام الحر، لأنه أول ما نعطل منظومة الإعلام الحر، ونعطل وسائل الإعلام المصرية عن أنها تشتغل، انا بخلي المجتمع مستباح أمام آلاف الرسائل الإعلامية”.

مع الانتهاء من إعداد هذا التقرير، تعطلت الصفحة التي يظهر فيها فريق العمل على موقع منتدى شباب العالم، باللغتين العربية والإنكليزية، بينما ظلت نسختا الموقع تعملان بشكل طبيعي.

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