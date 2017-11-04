سعد الحريري يستقيلُ من رئاسة الحكومة اللبنانية.. يخشى تعرُّضه للاغتيال

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مؤكداً أن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.
وأكد الحريري بحسب “العربية” عن رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، معرباً عن خشيته من التعرض للاغتيال.
الحريري: لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
وقال إن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال رفيق الحريري.
وأضاف: رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة.
الحريري: رغم سياستي بالنأي بالنفس واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
الحريري: الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتد عليها #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
وأوضح الحريري أنّ “حزب الله استطاع فرض أمراً واقعاً في لبنان بقوة السلاح”، لافتًا إلى أنّه “نرفض أي سلاح خارج على السلطة الشرعية للسلطة اللبنانية”.
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