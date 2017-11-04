زاد الاختلاط بين الشباب في الشوارع وبدأت النساء يكشفن شعرهن.. رويترز ترصد ما أحدثه صعود بن سلمان في السعودية on November 4, 2017

المدينة العملاقة التي تخطط السعودية لبنائها باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار هي واحة من المنحدرات المذهلة والشواطئ الرملية والمشروعات التقنية التي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

فيها تفوق أعداد الإنسان الآلي (الروبوت) أعداد البشر وتتنوع مظاهر الحياة المدنية الحديثة بين الرياضة والحفلات الموسيقية والمطاعم الراقية.

وليس في تلك الرؤية التي طرحها مقطع فيديو ترويجي عُرض في مؤتمر استثماري عالمي في الرياض الأسبوع الماضي أي وجه للشبه بحاضر المملكة الذي أدى فيه “إدمان” النفط إلى اعتماد أفراد الشعب على منح وعطايا الدولة ويحرص فيه رجال الدين الأصوليون على فرض أعراف شديدة التحفظ.

تمثل المدينة أحدث أحلام الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) ولي عهد المملكة الذي ارتقى القمة قبل عامين بعد أن كان شخصية غير معروفة نسبياً في دهاليز السلطة ليصبح ولياً للعهد في يونيو/حزيران.

إحساس بالأسف



والأمير صاحب رؤية التحديث شخصية يدفعها إحساس بالأسف لأن المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تخلفت عن ركب جيرانها الأصغر.

وعقب تولي الأمير محمد ولاية العهد طرح خطة لانتشال المملكة من هذا السبات بعد أن ظلت طوال عقود تخضع لحكم ملوك طعنوا في السن.

غير أن طموحاته مطلب صعب في بلد تحكم فيه الأسرة الحاكمة من خلال ميثاق مع المؤسسة الدينية الوهابية شديدة الصرامة وصاحبة النفوذ الواسع التي يقلقها الحديث عن التحديث.

وتلخص خطته الأخيرة لبناء منطقة اقتصادية مساحتها 26500 كيلومتر مربع، أي ما يقرب من مساحة بلجيكا، باسم نيوم مدى طموحاته وحجم المخاوف التي تكتنفها.

بعض المديرين التنفيذيين الذين حضروا المؤتمر، الذي وصف بأنه “دافوس في الصحراء”، ظلوا متشككين في قدرة الرياض على تنفيذ مخططها العملاق في ضوء النظام القانوني الذي لا يواكب العصر والبيروقراطية.

ويسلم الأمير الشاب بالصعوبات لكنه عاقد العزم على مواصلة المشوار.

ويصف المشروع بأنه تحد ويقول إن الحلم سهل لكن تحقيقه في غاية الصعوبة.

سلاح ذو حدين



وصف الأمير محمد الشباب السعودي الذين يعول عليهم في تحقيق رؤيته بأنهم سلاح ذو حدين.

وأضاف أنهم إذا اجتهدوا وساروا في الطريق الصحيح فسيجعلون من السعودية بلداً آخر مختلفاً تمام الاختلاف أما إذا ساروا في الطريق الخطأ فسيكون ذلك وبالاً على البلاد.

ويخطط الأمير محمد بموجب رؤية المملكة 2030 التي طرحها لخصخصة حصة في شركة أرامكو عملاق صناعة النفط وخصخصة أصول أخرى مملوكة للدولة لخلق أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم من أجل الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الصناعية.

وتحت وطأة انخفاض أسعار النفط لجأت الرياض إلى تخفيض إنفاقها ومحاولة إيجاد مصادر جديدة للدخل بعد أن منيت بعجز في الميزانية بلغ 98 مليار دولار عام 2015. وبالفعل انزلقت إلى الركود.

ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات مستقبلية إلى خفض الدعم وزيادة الضرائب وإصلاح نظام التعليم الذي عفا عليه الزمن وتقليص حجم القطاع العام ومنح المرأة دوراً أكبر في المجتمع.

ويمثل ذلك تحدياً للمؤسسة الدينية المحافظة التي تشكل أكبر خطر على حكم آل سعود منذ تأسيس المملكة قبل ما يقرب من قرن من الزمان.

وقد أصبح رجال الدين أكثر تحفظاً فيما يتعلق بانتقاد الأسرة الحاكمة علانية. ففي الشهر الماضي تم احتجاز حوالي 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء فيما وصفته جماعات حقوقية بأنه “حملة على المعارضة”.

وأشادت هيئة كبار العلماء في المملكة بخطة نيوم التي طرحها ولي العهد وتعليقاته عن الاعتدال في الإسلام.

تمويل التحديات



كان موضوع المناقشات الساخن في دهاليز المؤتمر هو ما إذا كان الأمير محمد سيحقق رؤيته في تحديث المملكة والتي تعتمد على القطاع الخاص في حفز النمو وتوفير إيرادات جديدة للدولة.

قال رضا آغا كبير الاقتصاديين بشركة في.تي.بي. كابيتال “من المؤكد أن المشروع فكرة مبتكرة. فكرة تنطوي على إمكانيات كثيرة لكن مازالت تفاصيل كثيرة بحاجة للتوضيح”.

وأضاف “بخلاف تحديات تمويل وإقامة مشروع بهذا الحجم فإن طبيعة هذا المشروع الخاصة وغيره من البيانات لا تحقق شيئاً سوى زيادة صعوبة التنبؤ بالسياسات السعودية”.

وقال شتيفن هرتوج أحد الباحثين المرموقين المتخصصين في الشأن السعودي لرويترز إن المستهدف هو جذب استثمارات مماثلة من القطاع الخاص “حتى تصبح المخاطر المالية على المال العام محدودة إذا لم تحقق تلك الاستثمارات المرجو منها لسبب أو لآخر”.

وقال “مخاطر المشروع الرئيسية هي على الأرجح احتمال عدم وجود كبار المستثمرين من القطاع الخاص. فالقطاع الخاص المحلي والدولي سيرغب في سماع تفاصيل أكثر بكثير مما نشر حتى الآن”.

جيل أصغر



يؤكد صعود نجم الابن الشاب للملك سلمان تحولاً جذرياً صوب قيادة أكثر تماشياً مع احتياجات البلاد التي تقل أعمار 70 في المئة من سكانها عن 30 عاماً.

فهذه هي أول مرة تنتقل فيها السلطة من حكام في الثمانينات إلى الجيل الثالث من الأسرة التي أسسها ابن سعود الجد الأكبر للأمير الشاب. ولا تزال الكلمة الأخيرة للملك سلمان لكنه منح ابنه سلطات لم يسبق لها مثيل.

وفي أقل من عامين أدخل الأمير محمد الذي يتولى إدارة الاستراتيجيات الدفاعية والنفطية في المملكة تغييرات اجتماعية حقيقية كانت تعتبر من المحظورات حتى عام واحد مضى.

فقد قلص سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كان رجالها يجوبون الشوارع لفرض الفصل بين الجنسين وضمان ارتداء النساء من الملابس ما يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين في الأماكن العامة.

كما رفع حظراً على قيادة النساء للسيارات وسمح بإقامة حفلات موسيقية ومن المتوقع أن يعيد فتح دور السينما التي أغلقت قبل 40 عاماً.

وفي ظل العاهل الراحل الملك عبد الله شهدت المملكة أيضاً حركة بطيئة الخطى نحو تخفيف القيود.

غير أن الجو السائد في العاصمة السعودية الرياض تغير بشكل ملحوظ منذ صعود نجم الأمير محمد إذ بدأ اختلاط الشباب في الشوارع والمطاعم حيث تنطلق الموسيقى من مكبرات الصوت وبدأت بعض النساء يكشفن شعرهن ويرتدين أثواباً زاهية الألوان.

في السابق كان رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتدخلون لوضع حد للأمر لكن يبدو الآن أنهم يحجمون عن ذلك.

تعزيز السلطة

أثارت التغيرات الاجتماعية بعض المقاومة من رجال الدين والنشطاء الذين يعترضون على تعزيز الأمير لسلطاته على حساب أمراء آخرين من بينهم الأمير محمد بن نايف الذي كان ولياً للعهد وحل الأمير محمد محله.

وكشفت موجة اعتقالات الشهر الماضي عن عدم استعداد الأمير محمد للتساهل إزاء ما يعترض طريق رؤيته من عقبات.

ويقف في جانبه في هذه الحرب الثقافية كثيرون من أفراد جيل الشباب الحريصين على اللحاق بالعالم المعاصر الذي يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية الفضائية ومن خلال السفر للخارج.

وقال هرتوج “توجد رغبة في قطاعات لا بأس بها من المجتمع السعودي للابتعاد عن سيطرة الوهابية الصارمة على السلوك الاجتماعي والجو العام”.

وأضاف “ثمة مقاومة من قوى محافظة لكنها حتى الآن معطلة وغير منظمة”.

غير أن مشروعات سعودية عملاقة سابقة كانت تستهدف حفز النمو والتنويع الاقتصادي لم تفلح. فمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي مازالا خاويين إلى حد كبير.

وأحد المشاريع الناجحة التي يحتمل أن يريد الأمير محمد بن سلمان محاكاتها مجمع أرامكو على الساحل الشرقي للبلاد والذي تشبه الحياة فيه حياة الضواحي في الولايات المتحدة حيث تتمتع النساء بمزيد من الحريات وتنتشر المدارس الأجنبية والنوادي الرياضية والحدائق بما يغري أسر العاملين على الحياة فيها.

ويقول الخبراء إن هذه الاستراتيجية تنشئ فيما يبدو مدناً بديلة تأخذ فيها الحياة طابعاً عصرياً بينما يجري العمل تدريجياً على تغيير بقية المجتمع دون المجازفة برد فعل من المحافظين المستاءين.

وقال الأمير محمد إن هذا المشروع ليس للمستثمر التقليدي بل للحالمين الذين يريدون إنجاز شيء في هذا العالم.

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