حوار في الظلام.. حكاية متحف بإسطنبول يمنحك تجربة فاقدي البصر لمدة ساعة on November 4, 2017

يضم متحف حوار في الظلام باسطنبول 3 أقسام، الأول هو dialogue in the dark حوار في الظلام، والثاني حوار في صمت dialogue in silence ويمثل تجربة تعليمية للتعرف على لغة الإشارة كمبادرة لدمج الصم والبكم بالمجتمع.

في زيارة لمتحف dialogue in the dark بمدينة إسطنبول التركية، التقينا مؤسسه هاكان ألبير، الذي قال إن فكرة المتحف تقوم على تنمية إحساس الزائرين بالتنوع الإنساني، ودمج ومساندة متحدي الإعاقة بالمجتمعات وتساهم في التغلب على صورة نمطية معتادة من التعاطف الكاذب.

