ترامب يتمنى من الرياض اختيار نيويورك عند اتخاذ القرار الذي تنتظره عواصم الاقتصاد في العالم

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني، على السعودية أن تختار بورصة وول ستريت لطرح أسهم العملاق النفطي أرامكو المقرر في 2018.

وكتب ترامب على تويتر في طريقه إلى جولة آسيوية: “سأقدر كثيراً اختيار السعودية لبورصة نيويورك لطرح الاكتتاب في أرامكو. هذا الأمر مهم للولايات المتحدة”.

Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States!

