ترامب يتمنى من الرياض اختيار نيويورك عند اتخاذ القرار الذي تنتظره عواصم الاقتصاد في العالم on November 4, 2017

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني، على السعودية أن تختار بورصة وول ستريت لطرح أسهم العملاق النفطي أرامكو المقرر في 2018.

وكتب ترامب على تويتر في طريقه إلى جولة آسيوية: “سأقدر كثيراً اختيار السعودية لبورصة نيويورك لطرح الاكتتاب في أرامكو. هذا الأمر مهم للولايات المتحدة”.

Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكدت المجموعة السعودية في آخر تشرين الأول/أكتوبر أن هذه العملية، التي قدمت على أنها أضخم إدراج في البورصة في العالم، ستتم في النصف الثاني من 2018، ويتوقع أن تنتج عائدات هائلة تصل إلى 100 مليار دولار.

وتشكل هذه الخصخصة الجزئية التي تقضي ببيع 5% من أرامكو حجر الزاوية في مشروع إصلاحات طموح أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وكان رئيس أرامكو أمين الناصر أكد أن مكان الإدراج قيد البحث وسيتم الإعلان عنه في الوقت المطلوب.

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