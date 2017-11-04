بالفيديو.. عائض القرني يجدد بيعته للأسرة الحاكمة في السعودية بقصيدة مصورة.. ومغردون: لقد عتقت رقبتك من السجن on November 4, 2017

نشر الداعية السعودي الشهير عائض القرني، قصيدة جديدة على حسابه الرسمي على منصة التدوين تويتر بعنوان “تحية وطن” مدح خلالها الأسرة الحاكمة في السعودية وجدد خلالها بيعته لحكام المملكة.

وتأتي قصيدة عالم الدين الشهير وسط حملة اعتقالات بدأتها الرياض قبل عدة أسابيع في صفوف علماء المملكة طالت العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

وفي تغريدته على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جدد القرني بيعته لحكام السعودية قائلاً “باسمك الله رفعنا البيرق الأخضر يا صلاتي على المختار وأصحابه ما نبغي ثورة أكتوبر وسبتمبر عندنا بيعة في الشرع غلابة.. كب قانون هولاكو معا هتلر.. نهجنا سنة المختار واكتابه.”

مانبي ثورة اكتوبر وسبتمبر

عندنا بيعة في الشرع غلاّبه

كب قانون هولاكو معا هتلر

نهجنا سنة المختار واكتابه#تحية_وطن https://t.co/IfuMtb6ka2 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف القرني في قصيدته التي أنشدها نجم الفلكور فهد القرني والله ما يدخل الأوطان مستعمر.. دام فينا مليك يفتل أشنابه.. ما طمع بأرضنا كسرى ولا قيصر.. لأن قدامهم للموت طلابة.. مهبط الوحي والإسلام والمنبر.. مولد المصطفى الهادي وطلابه..”

وبدا في مقطع الفيديو الذي أرفقه الداعية الإسلامي بتغريدته بعض الصور التي تشير إلى العلاقة القوية بين القرني ورجال الحكم في المملكة إذ ظهر في إحدى الصورة برفقة ولي العهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قصيدة عالم الدين الشهير التي أنشدها فنان سعودي على وقع الموسيقى أثارت جدلاً إذ انتقده أحد المغردين لاستخدام الشيخ السلفي آلات موسيقية خلال أداء القصيدة معتبراً الغناء بالآلات الموسيقية غير جائز.

يا شيخ بارك الله فيك الغناء لا يجوز بكتاب الله وسنة المختار أرجو أن تراجع نفسك فيما تحتويه القصيدة من آلات موسيقية.

وفقنا يالله لمرضاتك. — محب للخير حتى للغير (@2016naad) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

فيما ذهب أحد المغردين إلى اعتبار تلك القصيدة محاولة من عالم الدين السعودي لعتق رقبته من السجن في إشارة إلى حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من أقرانه من دعاة المملكة.

لقد عتقت رقبتك من السجن ههههه .. خليكم بالقصايد احسن واتركو الفتاوى .. انه عهد الاصلاح اصلحك الله هههه — نزار النهري (@nezaralnahry) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

كيف حكم عندكم بالكتاب وسنة والحكم عندكم بتوريث من اب لابن ،وين الشورى يا عائض القرني — hammeddemmah (@ddemmah2) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

طبل لك طبل يا سعاده الشيخ وإلا السجن مكانك — H.ben mahdi (@benmahdi111) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

سبحان الخالق مغير الأحوال. وين خطبك الرنانه يا شاعر الفلس. وين الثورات لا تكتمل إلا بالتضحية بالأبناء والدماء وين وين وين..والله لا نصدقكم — راية التوحيد (@ahmadgh21) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ياشيخ ليه ماتنصح ولي الامر يوقف قتل المسلمين في مصر وليبيا والصومال والعراق وسوريا ؟ — محمد العجمي (@AjmiMoslim) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي المقابل لاقت القصيدة ترحيباً من بعض المغردين:

صح لسانك والله يديم علينا الأمن والامان في بلاد الحرمين — علي الرياعي (@line1219) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

الله يحفظك ما شاءالله قصيده رائعه جدا جزاك الله الجنة الفردوس الأعلى .

قصيده تاريخيه وطنيه يا ريت توضع فى كتب التدريس . — Nadiea Abu Nab (@Nadiaan12) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

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