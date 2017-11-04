الإمارات تكافئ سفيرها في أميركا بعد نشر تسريبات من بريده بمنحه درجة وزير.. وقرقاش: تقدير في محلّه on November 4, 2017

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً منح بموجبه سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، مرتبة وزير، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في القرار، وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: “مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محلّه، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة وعطاؤه وإسهاماته لوطنه قيّمة”.

مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محلّه، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة و عطائه وإسهاماته لوطنه قيّمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 3, 2017

وكان اسم العتيبي قد برز مؤخراً بعد اختراق بريده الإلكتروني، ونشر رسائل لمحادثاته مع مسؤولين غربيين، أظهرت موقفاً عدائياً ضد قطر، وآخر تلك التسريبات نشرها موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي قال إن العتيبة بحث مع الممثل الأميركي السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، في كيفية معاقبة قطر، بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم “بي دي إس”.

وأشار الموقع في تقرير كتبه الصحفي “نسيم أحمد”، إلى أن الرسائل المسربة من إيميل العتيبة تظهر الخيارات التي تناقش حولها الرجلان لمعاقبة قطر، ومن ضمنها نقل القاعدة الأميركية من العديد؛ “لإجبار قطر على تغيير سلوكها”، بحسب موقع “عربي 21“.

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