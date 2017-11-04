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اغتصاب الرجال سلاح للحرب والهيمنة في ليبيا.. الغارديان: يُغتَصَبون بقاذفات الصواريخ ومقابض المكانس! on November 4, 2017

يستخدم العديد من الأطراف المتقاتلة في ليبيا اغتصاب الرجال كأداة للحرب والهيمنة السياسية، ونشرت صحيفة الغارديان تقريراً رصد وقائع مروعة عن اغتصاب الرجال في المعتقلات، وذكرت أنهم يتعرضون للاغتصاب بمختلف الأشكال بما فيها قاذفات الصواريخ ومقابض المكانس، وقالت إن كل عمليات الاغتصاب تُصور بالهواتف النقالة لإذلال الرجال، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة.نت“، اليوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. التعليقات Share this on WhatsApp

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