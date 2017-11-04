أهانه المشجع فركله في وجهه.. مارسيليا يفسخ عقد لاعبه إيفرا بعد ضربه رجلاً في الملعب (فيديو) on November 4, 2017

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، مساء الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فسخ عقد لاعب كرة القدم باتريس إيفرا، لاعتدائه على أحد مشجعي النادي خلال مباراة الفريق بالدوري المحلي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي، التقى إيفرا برئيس مارسيليا هنري إيرود وأبلغه بتسريحه لسوء سلوكه، رغم تعرض إيفرا لهتافات معادية من بعض مشجعي النادي الفرنسي.

وأدان النادي في بيانه تصرف اللاعب، مؤكدًا أنه سيسلك كافة الطرق القانونية للحد من خطورة هؤلاء المشجعين ودخولهم إلى الملاعب وإهانة اللاعبين.

وأوضح النادي في بيانه أنه سيجري المزيد من التحقيقات خلال الأيام المقبلة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وهاجم إيفرا جمهور فريقه مساء الخميس قبل انطلاق مباراة الفريق أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، واعتدى على أحد المشجعين بركله في وجهه مما تسبب في طرده قبل اللقاء.

وبذلك، أصبح إيفرا أول لاعب في تاريخ البطولات الأوروبية يتعرض للطرد قبل انطلاق أي مباراة.

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