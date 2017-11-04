أفضل تأمين صحي قد يعني أن تدفع نقدًا للطبيب! .. اعرف خفايا قواعد العلاج في السعودية

يشارك الشاب السعودي عمر حسين تجربته مع التأمين الطبي في السعودية في حلقة جديدة من حلقات” 3 دقائق أسبوعية” على قناته على يوتيوب، وعنوان الحلقة “فضفضة طبية”.
وهي بالفعل فضفضة كشفت الكثير عن خفايا التداوي في السعودية، فبحسب حسين فإن امتلاكك لأفضل أنواع التأمين الذي يشمل العلاج في أحسن المستشفيات، قد لا يعني شيئًا بالنسبة للأطباء خاصة إذا كانوا مشهورين، فالفحص عندهم يعني أن تدفع نقدًا لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في دوامة شركات التأمين.
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