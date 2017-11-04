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أفضل تأمين صحي قد يعني أن تدفع نقدًا للطبيب! .. اعرف خفايا قواعد العلاج في السعودية

on November 4, 2017 0 Comment

يشارك الشاب السعودي عمر حسين تجربته مع التأمين الطبي في السعودية في حلقة جديدة من حلقات” 3 دقائق أسبوعية” على قناته على يوتيوب، وعنوان الحلقة “فضفضة طبية”.

وهي بالفعل فضفضة كشفت الكثير عن خفايا التداوي في السعودية، فبحسب حسين فإن امتلاكك لأفضل أنواع التأمين الذي يشمل العلاج في أحسن المستشفيات، قد لا يعني شيئًا بالنسبة للأطباء خاصة إذا كانوا مشهورين، فالفحص عندهم يعني أن تدفع نقدًا لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في دوامة شركات التأمين.

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