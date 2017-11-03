10 أخطاء في الإعلان الترويجي لمؤتمر الشباب في مصر “We Need To Talk”
on November 3, 2017
اختار منظمو مؤتمر الشباب العالمي، الذي دعا له النظام المصري الشباب كافة، شعار “We Need To Talk” كأساس للترويج للمؤتمر.
في الفيديو أعلاه، يقدم لنا هشام عفيفي تصوَّره عن شعار المؤتمر وما الأخطاء التي وقع فيها مصممو الإعلان الترويجي له.
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