“يفسد العلاقات بين الدول والحيادية مفقودة”.. كويتيون يطالبون بمقاطعة برنامج “شاعر المليون” الإماراتي on November 3, 2017

قبل بداية اليوم الأول من استقبال برنامج “شاعر المليون” الشعراء الكويتيين الراغبين في المشاركة فيه يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبّر البعض عن رفضهم المشاركة في البرنامج ومطالبتهم بوقف نشاطه في الكويت.

وبرَّر الكويتيون رفضهم هذا بأنهم يرون أن البرنامج الذي يعرض على التليفزيون الرسمي الإماراتي والذي يستعد لإطلاق نسخته الثامنة، “خرج عن هدفه الشعري وبات يفسد علاقات الدول بعضها ببعض”.

الشاعر الكويتي محمد صالح صرخوه، ذكر في حديثه لـ”هاف بوست عربي” أنه يؤيد مقاطعة برنامج “شاعر المليون”، لافتاً إلى أن تلك المسابقة “غير مضمون فيها الحيادية وقد تكون مفقودة بالكامل”.

وتابع: “لم أشارك قط في هذه المسابقة وعندي تحفُّظ عليها، وأرى أن الشعراء أصحاب القضية يجب ألا يتم تقييمهم من خلال مسابقة؛ بل هم يستحقون التكريم دون الحاجة للدخول في مسابقة كمسابقة ركوب الخيل؛ لأن هذا انتقاص من قَدر الشاعر”.

وأوضح أن اللجنة التحكيمية في هذا البرنامج “تفتقر إلى الأدوات الجادة”، والحكم في هذه المسابقة يكون “مزاجياً وذوقياً” وليس بناءً على أدوات علمية يمكن تطبيقها على كل النصوص.

أحمد سيار العنزي، وهو واحد من أشهر الشعراء في الكويت، غرَّد على حسابه، مطالباً نواب مجلس الأمة بمنع البرنامج في الكويت.

على نواب الأمه

ان يمنعوا برنامج شاعر المليون بالكويت

لأنه انحرف عن مسار الشعر

واصبح برنامج سياسي يضرب دول بدول#مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت pic.twitter.com/9AJPguRfTi — احمد سيار العنزي (@entrwelan) October 31, 2017

وأردف قائلاً إن توجهات إدارة البرنامج أصبحت مسيَّسة.

برنامج المليون مع تقديري لكل الشعراء

ولكن توجهات ادارة البرنامج اصبحت مسيسه واستنزاف اموال وهدفه يفرق لايجمع#مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت — احمد سيار العنزي (@entrwelan) October 31, 2017

وعبَّر آخرون عن رفضهم تدخُّل الشعر في السياسة.

اذاتدخل الشعربالسياسة،وإدارة برنامج شاعرالمليون له مآرب اخرى من سب اخواننا في دول الخليج فهذي ماهي عوايدنا

#مقاطعه_شاعر_المليون_بالكويت — شعيب الفضلي (@shuaibtr) November 2, 2017

غير أن هذه المطالبات بالمقاطعة كان تقابلها مطالبات بالمشاركة، وبالفعل أعلن عدد من الشعراء الكويتيين مشاركتهم في اليوم الأول، ومن بينهم الشاعر ناصر عبد الله العتيبي.

#مقاطعه_شاعر_المليون_بالكويت#لن_أُقاطع_شاعر_المليون

أعلن مشاركتي

ولن نلتفت لأعدأ النجاح ونعرف من هم خلف هذه الدعايات الفاشلة — ناصر عبدالله العتيبي (@naseralatibi2) November 2, 2017

وجاراه في موقفه الشاعر خالد المحيسن، الذي قال عن نفسه إنه أول من أعلن المشاركة.

#مقاطعة_شاعر_المليون_بالكويت ⠀ انا ثابت عند كلمتي لأنني اول كويتي يعلن مشاركته في شاعر المليون لهذا العام و لا يأثر فيني كلام الاقزام pic.twitter.com/Lc79JhouEI — خالد المحيسن (@Alm7esnQ8) November 2, 2017

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