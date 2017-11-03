مصر تعتقل ضابطاً سابقاً في العمليات الخاصة بجهاز الشرطة تورّط في ارتكاب مذبحة الواحات on November 3, 2017

قالت الأجهزة الأمنية في مصر إنها نجحت في إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين من منفذي حادث الواحات، موضحة أنه ضابط سابق في العمليات الخاصة بجهاز الشرطة.

وأكدت عدة وسائل إعلام أنَّ الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على المتهم الذي يُدعى حنفي محمد جمال، عقب تضييق الخناق عليه في محيط الاشتباكات، وتبين أنه ضابط سابق في العمليات الخاصة.

وأكدت مصادر أمنية أن المعتقل هو ضابط العمليات الخاصة السابق حنفي محمد جمال، وأنه أحد المقربين من هشام العشماوي، ويعتبر خزينة أسرار الجماعات الإرهابية، وتم التحفظ عليه بعد أن نجا من القصف الجوي الذي استهدف العناصر المنفذة لحادث الواحات.

وتم إلقاء القبض على المتهم مصاباً، بعد نجاته من القصف الجوي الذي استهدف العناصر المنفذة لحادث الواحات.

وكانت القوات الجوية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها قامت بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بعملية استهدفت فيها المجموعة الإرهابية الهاربة التي نفذت هجوم الواحات، بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم وقضت عليها.

ووجّهت القوات ضربة جوية على العناصر الإرهابية، أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحادث.

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