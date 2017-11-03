“ما يحدث لم أتوقعه أبداً في حياتي”.. نتانياهو يتحدث عن تحالفاته مع دول إسلامية on November 3, 2017

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن الخطر الذي تشكله إيران على جيرانها في الشرق الأوسط سيدفعهم إلى إقامة تحالفات كان “من غير الممكن تخيلها” قبل الآن.

وأضاف أمام مركز الأبحاث “شاتام هاوس” في لندن إن “إيران تلتهم جيرانها بلداً بعد الآخر. تفعل ذلك إما عبر الغزو مباشرة أو عبر الوكالة. لقد سيطروا على لبنان واليمن (…) ويحاولون فعل نفس الشيء في العراق وسوريا”.

وأضاف أن “الخبر السار هو أن الآخرين يتجمعون حول إسرائيل بشكل لم يحدث سابقاً. إنه أمر لم أتوقعه أبداً في حياتي”.

وأوضح أن إسرائيل تبذل “جهوداً شاقة” لتشكيل تحالف مع “الدول السنية العصرية لإدانه ومكافحة العدوان الإيراني”، متابعاً “أعتقد أن ذلك يعد فعلاً بالسلام”.

وأشار إلى “انهيار اتفاقيات سايكس بيكو وبدء معركة بين الإسلاميين والعصريين”، ما يفتح الطريق أمام “عودة إيران وقيام تحالف جديد بين إسرائيل ودول إسلامية” لم يذكرها بالاسم.

وتنظر إسرائيل إلى إيران باعتبارها عدوتها الأولى، فيما تعد دول عربية مثل السعودية منافسين إقليميين للدولة الشيعية.

ومنذ قيامها عام 1948، وقعت دولتان عربيتان فقط، مصر والأردن، اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية.

وسعت الولايات المتحدة للترويج لتحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، إذ تأمل الإدارة الأميركية في تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة للوصول لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي مهاجمة الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الموقع عام 2015.

وقال في هذا السياق إن الاتفاق لا يقدم الكثير لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأوضح أن الاتفاق “في الأساس يقول إنه خلال سنين ليست كثيرة، والوقت يمر بسرعة، سيكون لدى إيران قدرة غير محدودة لتخصيب اليورانيوم”.

وأكد أن الخطر الأكبر ليس في خرق إيران للاتفاق و”لكن في التزامها به”.

وطالب بفرض عقوبات قاسية وإجراء تفتيش للمواقع العسكرية الإيرانية.

علاقة إسرائيل بأميركا

ثم تطرق نتنياهو إلى العلاقات مع واشنطن قائلاً إن العلاقات أصبحت أكثر متانة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح أنه كان لديه اختلافات “قوية جداً” مع الرئيس السابق باراك أوباما.

واعتبر أن أوباما كان ينظر إلى إيران كجزء من الحل في الشرق الأوسط، فيما ينظر إليها نتنياهو كالمشكلة الرئيسية.

وعبر نتنياهو عن اعتقاده أن ترامب ينظر إلى إيران باعتبارها المشكلة.

وتابع إن “هذا تحول استراتيجي مهم ونقدره”.

ويتواجد نتنياهو في لندن لحضور فعاليات مرتبطة بالذكرى المئوية لإصدار وعد اللورد آرثر بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر 1917 ما ساهم في إنشاء دولة إسرائيل.

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