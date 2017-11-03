كريم بنزيما عن علاقته بريهانا: اللقاء بها ممتعٌ.. ولا يمكن أخذها على محمل الجد on November 3, 2017

كشف لاعب فريق ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في حوار مع مجلة Les Inro­ckup­tibles في عددها لنوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن علاقته بالفنانة الأميركية ريهانا.

وكانت صفحات أخبار المشاهير سنة 2015 تحكي عن وجود علاقة بين اللاعب والمغنية، لكن لم يسبق لأحد منهما أن صرح عنها، حيث ظهر الثنائي وهو يخرج في الساعات الأولى من الفجر من مطعمٍ إيطالي بنيويورك، كما شوهدا مرة أخرى في أحد مراقص لوس آنجلوس.

وقال بنزيما، بحسب موقع مجلة Gala إن اللقاء بريهانا ممتع، مشيراً إلى أنه سعيد بذلك.

وحكى اللاعب العالمي عن شخصية المغنية، قائلاً إنها لا تشبه الصورة التي تظهر للناس. مضيفاً أنه “لا يمكن أخذها على محمل الجد”، في إشارة إلى أنها تحب المزاح.

واختار اللاعب أن يجيب عن سؤال الصحافة بعد مرور سنتين على انتشار الخبر، وارتباط المغنية برجل الأعمال السعودي حسن جميل.

Rihanna and Hassan last night in London pic.twitter.com/NGVswdTfGg — Rihanna Diva (@RihannaDiva) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ومن الواضح أن العلاقة بين ريهانا والشاب السعودي، هي علاقة حب جادة، إذ لا يتردد الثنائي في الظهور أمام عدسات الباباراتزي، وكان آخر ظهور في مدينة بوسطن الأميركية، حيث تناولا العشاء واحتفلا بعيد الهالوين، ولعبا البولينغ أيضاً.

وذكر مصدر لموقع Celebrity Insider أن الثنائي شوهدا وهما يقضيان “أجمل أوقات حياتهما”، في حفلة هالوين أقامها ملهى Lucky Strike Boston، ارتدى فيها “جميل” زيَّ طائر البطريق، فيما تنكرت ريهانا بزي المحاربة كايلو من فيلم Star Wars، وأمضت معظم الوقت وهي تجلس على ساق حبيبها، البالغ من العمر 29 عاماً مثلها تماماً.

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