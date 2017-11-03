ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » قروض لدعم المهاجرين في كندا.. وهذه هي دوافع الحكومة وشروطها.. شاهد

قروض لدعم المهاجرين في كندا.. وهذه هي دوافع الحكومة وشروطها.. شاهد

on November 3, 2017 0 Comment

أعلنت وزارة الهجرة الكندية، مؤخراً، خطتها لاستقطاب أعداد جديدة من المهاجرين في عام 2018.

ويأتي هذا الاستقطاب لدعم الاقتصاد الكندي، رغم وجود فشل في استغلال إمكانات المهاجرين، الذين دائماً ما يشغلون وظائف يدوية بدلاً من تخصصاتهم الأصلية.

لكن، مؤخراً ومن أجل مساعدة المهاجرين، قررت الحكومة الكندية إعطاء قروض مالية للمهاجرين لمساعدتهم لحين يقومون بمعادلة شهاداتهم والحصول على الخبرة الكندية المطلوبة.

في هذه الحلقة، يحدثنا فادي يونس عن تفاصيل الخبر السابق، وشروط الحصول على هذا القرض.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com