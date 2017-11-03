قروض لدعم المهاجرين في كندا.. وهذه هي دوافع الحكومة وشروطها.. شاهد on November 3, 2017

أعلنت وزارة الهجرة الكندية، مؤخراً، خطتها لاستقطاب أعداد جديدة من المهاجرين في عام 2018.

ويأتي هذا الاستقطاب لدعم الاقتصاد الكندي، رغم وجود فشل في استغلال إمكانات المهاجرين، الذين دائماً ما يشغلون وظائف يدوية بدلاً من تخصصاتهم الأصلية.

لكن، مؤخراً ومن أجل مساعدة المهاجرين، قررت الحكومة الكندية إعطاء قروض مالية للمهاجرين لمساعدتهم لحين يقومون بمعادلة شهاداتهم والحصول على الخبرة الكندية المطلوبة.

في هذه الحلقة، يحدثنا فادي يونس عن تفاصيل الخبر السابق، وشروط الحصول على هذا القرض.

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