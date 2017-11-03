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طائرات أميركية تشنُّ غارات للمرة الأولى في الصومال وسقوط قتلى

on November 3, 2017 0 Comment

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنها شنت غارتين في الصومال ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها الولايات المتحدة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الصومال.

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