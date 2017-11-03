شروط آل باتشينو لحضور مهرجان القاهرة السينمائي غير قابلة للتطبيق.. من البديل؟ on November 3, 2017

وضع الفنان الأميركي آل باتشينو شروطاً وصفتها الصحافة المصرية بـ “التعجيزية” مقابل حضوره الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وطلب آل باتشينو طائرة خاصة تنقله من أميركا إلى القاهرة، واشترط أن تكون الطائرة كبيرة الحجم “فيرست كلاس”، وهي درجة غير متوفرة في الطيران المصري، حيث إن أعلى درجاته هي “بيزنيس كلاس”، بحسب موقع صحيفة “النهار” اللبنانية.

واشترط النجم الهوليوودي على إدارة المهرجان توفير غرفة من نوعية “غرين روم (أي غرفة غير قابلة للاحتراق)”، مع الإشارة أن هذا النوع من الغرف غير موجود في أي من الفنادق المصرية.

ورفض آل باتشينو إجراء أي لقاءات أو حوارات صحافية طوال وجوده خلال فترة المهرجان.

يأتي ذلك في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن دعوة إدارة المهرجان لأنجلينا جولي ونجوم عالميين آخرين، لمنافسة مهرجان الجونة الذي حضره الممثل الأميركي فوريست ويتكر، والتركي خالد أرجنش في دورته الأولى، في حين أكد مدير المركز الصحافي للمهرجان مجدي الطيب، في تصريحاته لـ“هاف بوست عربي” أن الحديث عن ترشيح أنجلينا جولي مجرد كلام شفهي لا يعتد به، إذ لم تجر أي تعاقدات أو اتفاقات في هذا الشأن.

الطيب أكد أن مفاجأة المهرجان هذا العام سيكون حضور الممثلة البريطانية كيت وينسلت، إذ تقوم الإدارة بإجراء مفاوضات معها، رافضاً إيضاح تفاصيل أخرى تؤكد الموضوع بشكلٍ قاطع.

التعليقات