ورد الآن
الرئيسية » العالم اليوم » داعش يخسر آخر أبرز معقل له في سوريا.. النظام يطرد مقاتلي التنظيم بالكامل من دير الزور

داعش يخسر آخر أبرز معقل له في سوريا.. النظام يطرد مقاتلي التنظيم بالكامل من دير الزور

on November 3, 2017 0 Comment

ذكر التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نقلاً عن مراسله في مدينة دير الزور، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، طُرد من كامل مدينة دير الزور، كبرى مدن شرق سوريا.

وجاء في تقرير التلفزيون: “تطهير مدينة دير الزور بالكامل من إرهابيي داعش”. وتُعد دير الزور آخر أبرز معقل للتنظيم بعدما خسر محافظة الرقة التي كان يتخذها “عاصمة” له في سوريا.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com