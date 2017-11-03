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» داعش يخسر آخر أبرز معقل له في سوريا.. النظام يطرد مقاتلي التنظيم بالكامل من دير الزور
داعش يخسر آخر أبرز معقل له في سوريا.. النظام يطرد مقاتلي التنظيم بالكامل من دير الزور
on November 3, 2017
ذكر التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نقلاً عن مراسله في مدينة دير الزور، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، طُرد من كامل مدينة دير الزور، كبرى مدن شرق سوريا.
وجاء في تقرير التلفزيون: “تطهير مدينة دير الزور بالكامل من إرهابيي داعش”. وتُعد دير الزور آخر أبرز معقل للتنظيم بعدما خسر محافظة الرقة التي كان يتخذها “عاصمة” له في سوريا.
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