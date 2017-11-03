داعش يخسر آخر أبرز معقل له في سوريا.. النظام يطرد مقاتلي التنظيم بالكامل من دير الزور on November 3, 2017

ذكر التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نقلاً عن مراسله في مدينة دير الزور، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، طُرد من كامل مدينة دير الزور، كبرى مدن شرق سوريا.

وجاء في تقرير التلفزيون: “تطهير مدينة دير الزور بالكامل من إرهابيي داعش”. وتُعد دير الزور آخر أبرز معقل للتنظيم بعدما خسر محافظة الرقة التي كان يتخذها “عاصمة” له في سوريا.

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