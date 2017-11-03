حكومة ترامب تكذبه.. تقرير رسمي يثبت بالأدلة مسؤولية البشر عن التغير المناخي on November 3, 2017

قال تقرير للحكومة الأميركية إن من شبه المؤكد أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن وتيرة تغير المناخ السريعة فيما يتناقض مع تأكيدات الرئيس دونالد ترامب وأعضاء حكومته.

وقال التقرير الذي أعدته مجموعة من أكثر من 50 باحثاً حكومياً ونشر الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، “بالنسبة لارتفاع درجة حرارة (الأرض) على مدى القرن الماضي، لا يوجد تفسير بديل مقنع تدعمه الأدلة الناتجة عن عمليات الرصد”.

وكتب التقرير، الذي يطلب الكونغرس تقديمه كل 4 سنوات، باحثون من هيئات حكومية مثل وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وذكر التقرير أن مستوى درجات الحرارة في المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن المتوسط العالمي لمنسوب البحار من المتوقع أن يرتفع “عدة بوصات على الأقل خلال الخمسة عشر عاماً القادمة” بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووصف ترامب التغير المناخي مراراً بأنه خدعة وفي يونيو/حزيران أعلن أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة عالمية لمكافحة تغير المناخ واصفاً المعاهدة بأنها مكلفة للغاية للاقتصاد الأميركي.

وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض “تدعم الإدارة التحليلات والمناقشات العلمية الدقيقة وتشجع العامة على التعليق على مسودة الوثائق التي نشرت اليوم”.

ولم يرد مسؤولون من وكالة حماية البيئة على طلب للتعليق.

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