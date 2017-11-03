حكم قضائي نادر لشاب أزعج صديقته بنصوص ومكالمات “مُقرفة”.. القاضية حاكمته بطريقة غريبة on November 3, 2017

عاقبت قاضية في جزيرة هواي شاباً أميركيّاً بحكم غريب، حيث قضت بأن يكتب 144 نصاً جميلاً لصديقته، حتى يعوّض العدد نفسه من النصوص “المقرفة” والمكالمات التي أزعجها بها، مع ضرورة ألا يكرّر أيّ كلمة وردت في أحد نصوصه.

وإلى جانب كتابة النصوص، قضت القاضية ببقاء الشاب تحت المراقبة 24 شهراً، وقضاء 200 ساعة في تقديم خدمات ذات منفعة عامة، وفقاً لما ذكره موقع “DW” الألماني، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

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