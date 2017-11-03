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حسم الجدل والنقاش حول منح السعودية جنسيتها للمولودين الأجانب على أراضي المملكة

on November 3, 2017 0 Comment

أثير جدل ونقاش على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، حول إمكانية منح السعودية الجنسية للأجانب المولودين على أراضي المملكة، لكن صحيفة “عكاظ” نقلت عن مصادرها، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه لا صحة لتطبيق هذا القرار، وقالت إن الجهات الرسمية أكدت أنه في حال صدور أي توجيهات بهذا الخصوص فسيتم الإعلان عنها وفق الآلية المتبعة.

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