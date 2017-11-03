حسم الجدل والنقاش حول منح السعودية جنسيتها للمولودين الأجانب على أراضي المملكة on November 3, 2017

أثير جدل ونقاش على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، حول إمكانية منح السعودية الجنسية للأجانب المولودين على أراضي المملكة، لكن صحيفة “عكاظ” نقلت عن مصادرها، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه لا صحة لتطبيق هذا القرار، وقالت إن الجهات الرسمية أكدت أنه في حال صدور أي توجيهات بهذا الخصوص فسيتم الإعلان عنها وفق الآلية المتبعة.

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