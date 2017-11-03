جماعة مسلحة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات في مصر on November 3, 2017

أعلنت جماعة مسلحة متشددة، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تدعى “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن هجوم الواحات بالصحراء الغربية المصرية الذي أودى بحياة عدد من أفراد الشرطة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الجماعة التي لم تكن معروفة في السابق، في بيانٍ، الجمعة: “ها هي معركة عرين الأسد في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة، بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر -بحول الله وقوته- على حملة العدو”.

ولم تقدم الجماعة أي دليل على ادعائها. ونقلت البيانَ جماعةٌ أخرى تسمى “حراس الشريعة”.

وقالت 3 مصادر أمنية وقت الهجوم، إن 52 شرطياً على الأقل قُتلوا عندما تعرضت دوريتهم لهجوم. ونفت وزارة الداخلية ذلك في اليوم التالي، وقالت إن عدد القتلى 16 شرطياً فقط.

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