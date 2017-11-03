جريمة تهز المغرب.. اغتيال ابن مسؤول برصاصة في رأسه أمام أعين أصدقائه ومنفذا العملية أحرقا الأدلة (فيديو) on November 3, 2017

قُتل شخص بالرصاص وجُرح اثنان آخران، مساء الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في مدينة مراكش بالمغرب، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، التي رجحت فرضية “تصفية حسابات شخصية”.

وأوضحت السلطات في بيان، أن شخصاً تعرّض “بأحد المقاهي الموجودة في الحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية؛ مما أدى إلى مصرعه في الحين”.

وأضافت: “كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية”، لافتةً إلى أنه بحسب التحريات الأولية، “فإن الشخص المتوفى كان مستهدفاً، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية”.

وأشارت السلطات إلى أنه “تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديَين اللذين لاذا بالفرار”.

صحيفة “هيسبرس” المغربية نشرت تفاصيل عن الحادثة التي هزت مراكش، وقالت إن شخصين قدما على متن دراجة نارية أطلق أحدهما النار، فأردى شاباً قتيلاً وسط دهشة الحاضرين وخوف رواد المقهى.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان كانوا بالقرب من محكمة الاستئناف المقابلة للمقهى، وقال أحدهم: “أثارني صوت دارجة نارية كبرى أتت مسرعة من عند نافورة البردعي في اتجاه المقهى، فالتفتُّ لألقي نظرة عليها، كانت دراجة كبيرة من نوع (ياماها تي ماكس)، يستقلّها شخصان اثنان؛ السائق يضع خوذة كبيرة، والشخص المرافق له يضع قناعاً أسود اللون”.

وأضاف شاهد العيان: “اقتربت الدراجة من أمام الرصيف، فنزل الشخص الذي يضع القناع. اقترب قليلاً من بوابة المقهى الموجودة على الرصيف، أخرج سلاحه وبسرعة شرع في إطلاق النار دون أن يعطي للحاضرين فرصة استيعاب ما يحدث”.

ونقلت الصحيفة عن شخص آخر كان يجلس في المقهى نفسه، قوله إن “القاتل كان يعرف هدفه وأتاه مباشرة دون أن يحاول إخافة آخرين”، مشدداً على أن الأمر بدا أنه “تصفية حسابات”.

وأفادت “هيسبرس” بأن الشاب الذي توفي مساء الخميس داخل المقهى، يدعى “حمزة. ش” (26 سنة)؛ وهو نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، ونشرت الصحيفة فيديو للشاب بعد مقتله.

مراكش قبل قليل هجوم مسلح على احد المقاهى pic.twitter.com/J6MRR5Q21S — طارق (@amazightata) November 2, 2017

#السلطات_المغربية تؤكد القبض على منفذي هجوم مساء الخميس بمقهى #مراكش وأودى بحياة طالب في الطب وإصابة آخرين، شابة منهم في حالة خطيرة #المغرب pic.twitter.com/lPY2TnwiS3 — Mohamed ELOUAHMANI (@Elouahmanimed) November 2, 2017

ذكرت “هيسبرس” أن العناصر الأمنية، المشرفة على التحقيق في حادث إطلاق الرصاص، عثرت على الدراجة والمسدس اللذين استعملا في الجريمة محترقَين بمنطقة بوعكاز، فيما يبدو أنها محاولة لإخفاء أي معالم أو آثار لصاحبيهما، وفقاً للصحيفة.

ولاحقاً، قال رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، على تويتر، إنه تم اعتقال مطلقَي النار، قبل أن يتراجع عن تصريحه.

وكتب العثماني في التغريدة الأولى: “تمكنت عناصر الأمن الوطني من إلقاء القبض على مرتكبَي جريمة القتل بمراكش، اللهم احفظ بلدنا آمناً مستقراً واحفظ بناته وأبناءه جميعاً”.

تمكنت عناصر الأمن الوطني من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة القتل بمراكش، اللهم احفظ بلدنا ءامنا مستقرا واحفظ بناته وأبناءه جميعا — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) November 2, 2017

ثم كتب في تغريدة أخرى: “”في اتصال مباشر مع المسؤولين تبين أن البحث لا زال جاريا عن منفذي الهجوم ومن حقق معهم لحد الساعة لا صلة لهم به، اللهم احفظ بلدنا آمنا مطمئنا”.

في اتصال مباشر مع المسؤولين تبين ان البحث لا يزال جاريا عن منفذي الهجوم ومن حقق معهم لحد الساعة لا صلة لهم به،اللهم احفظ بلادنا ءامنا مطمئنا — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) November 2, 2017

وأثار إطلاق النار مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي بين المغاربة، وتندر أعمال القتل بالرصاص في المغرب، الذي يحظر الأسلحة الفردية.

الله يرحم حمزة الشايب ويعوض شبابه بالجنة ويصبّر ذويه صدمني خبر وفاته بالطريقة بشعة هذه. — مَاريّا مُحمد ♉️ (@Mar44ma) November 3, 2017

تعازينا لأسرة الشاب الذي اغتيل بمراكش ( حمزة الشايب )

مع متمنياتنا لباقي الضحايا بالشفاء العاجل .

مع التضامن — lahsen abou abdella (@BabilNour) November 3, 2017

جريمة مراكش

الشاب المقتول: حمزة الشايب 26 سنة طالب في كلية الطب ، إبن سعيد الشايب رئيس محكمة الإستئناف في بني ملال.

القضية واضحة وكما قال #الكرطومي القضاء تحكمه العصابات — مغربي (@medrbt123) November 2, 2017

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