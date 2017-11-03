تعطُّل واتساب في عدد من دول العالم بدون سبب واضح on November 3, 2017

فوجئ مستخدمو الشبكات الاجتماعية بتوقُّف تطبيق واتساب عن العمل في عدد من دول العالم صباح الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دون التوصل إلى السبب الحقيقي لذلك.

واعترفت شركة واتسآب بحدوث عطل مفاجئ في خدمة التراسل الفوري، صباح اليوم ولمدة ساعة تقريبا، لكنها لم توضح سبب هذا العطل.

وقالت الشركة في بيان عصر اليوم، إن الخدمة انقطعت بالفعل في الساعة 08:19 بتوقيت غرنيتش، لكنها عادت للعمل مرة أخرى في الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش.

وأضافت أن العطل منع المستخدمين من حذف أو تعديل صورة ملفهم الشخصي على الخدمة، بالإضافة إلي عدم الوصول إلى بعض الإعدادات، مثل الخصوصية.

وأوضحت أن العطل منع المستخدمين أيضا من إرسال أو استقبال الرسائل الفورية طوال فترة العطل.

وعبر هاشتاغ #تعليق_الواتس، عبّر المئات عبر تويتر عن استيائهم من تعطُّل التطبيق.

#تعليق_الواتس ماقهرني الا انو علق وانا اتهاوش طيب كان استنيتو اخلص السالفه حسبي الله ع ابليسكم ❤️ — wasaif (@wasaef) November 3, 2017

#تعليق_الواتس

يعني لما كان عندي شي ضروري علق وينه بالليل ماعلق @WhatsApp @wa_status — Mashail MK (@LilyMesho) November 3, 2017

وكان التطبيق تعطل في عدد من دول الخليج وتركيا وبعض الدول الأوروبية بشكل مؤقت.

من ناحية أخرى، حذر خبراء التقنية من تحديث مزيف خاص بواتساب، يهدف الى اختراق جهاز المستخدم في حال نقر على الرغبة في التحديث.

وبحسب موقع “سبق” السعودي، فان النسخة المزيفة توهم المستخدمين بأنها تحديث جديد، لكن الهدف منها هو سرقة بيانات المستخدمين.

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