تعطُّل حساب ترامب على تويتر.. والشركة: موظف في آخر يوم له بالعمل وراء الواقعة on November 3, 2017

تعطّل حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تويتر، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بضع دقائق جرّاء خطأ ارتكبه “عن غير قصد” موظف في هذه الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت شبكة تويتر أنه “في وقت سابق اليوم (الخميس)، تم تعطيل حساب دونالد ترامب عن غير قصد؛ بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف بالدعم الفني في تويتر في آخر يوم عمل له. نجري تحقيقا داخليا كاملا”.

وأضافت الشبكة أنّ حساب ترامب “انقطع خلال 11 دقيقة وعاد” بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أنّ هناك تحقيقاً داخلياً يجري، وأنه تم اتخاذ “الخطوات الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلاً”.

وفي الساعة السابعة (23.00 ت.غ)، قرأ زوار حساب ترامب على تويتر “عذراً، هذه الصفحة غير موجودة”.

واعتاد ترامب اعتراض الطريق أمام وسائل الإعلام التقليدية بالتغريد بكثافة على تويتر.

وهناك أكثر من 41.7 مليون مشترك في الحساب الشخصي لترامب @realDonaldTrump.

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