ترامب يهدد داعش بدفع “ثمن غالٍ” on November 3, 2017

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن تنظيم “الدولة الإسلامية” سيدفع “ثمناً غالياً” لكل اعتداء ضد الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب هجوم بشاحنة في نيويورك، شنّه شخص مؤيد للتنظيم المتطرف.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي سدَّد ضربات “أقوى” لتنظيم “الدولة الإسلامية” في اليومين الماضيين، بعد أن وصف التنظيمُ المهاجِمَ بأنه أحد “جنوده”.

وكتب على تويتر: “سيدفعون ثمناً غالياً لكل هجوم علينا”. وأدى هجوم الثلاثاء الى مقتل 8 أشخاص وجرح 12 آخرين.

وكان ترامب قد قال عقب الاعتداء، إن المهاجم، الأوزبكستاني سيف الله سايبوف (29 عاماً)، يجب إعدامه.

وتراجع عن تعليقاتٍ أولى قال فيها إنه يرغب في أن يتم إرساله إلى معتقل معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا، حيث يُسجن المتهمون بالإرهاب.

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