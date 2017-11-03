الممثلة التركية سيريناي ساريكايا لا تستطيع الابتعاد عن حبيبها في موقع التصوير.. ولا ترغب في الزواج منه الآن on November 3, 2017

نفت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا رغبتها في التسرع بالزواج من حبيبها الممثل كرم بورسين حالياً، وبررت ذلك بأنهما مازالا صغيرين في العمر.

ساريكايا التي تبلغ من العمر 26 عاماً، أكدت أنها تربطها علاقة جيدة ببورسين، 30 عاماً، غير أنهما يؤجلان فكرة الزواج الآن.

الممثلان التركيان ارتبطا بعلاقة عاطفية منذ سنتين.

بورسين يشارك بوراك أوزجيفيت بطولة فيلم جديد باسم “فداء الروح”، أما ساريكايا فتقوم بدور راقصة في مسلسل “Fi” والذي يعرض على الإنترنت، وهو مسلسل تدور أحداثه حول قضايا نفسية.

وطلبت ساريكايا، قبل أسابيع، من شركة الإنتاج، انضمام صديقها لفريق العمل، ليقوم بدور حبيبها في المسلسل، بحسب ما نشرته مجلة صباح التركية.

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