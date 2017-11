المبالغة في التعبير عن الحب والشريك العاطل.. 7 مؤشرات تدل على اقتراب طلاقك on November 3, 2017

يعتبر الانسحاب أثناء الخلاف من العلامات الفظيعة. وتوصلت دراسة نُشِرت في مجلة الزواج والأسرة Journal of Marriage and Family إلى أن الانسحاب من الصراع يؤدي إلى معدلات طلاق أعلى.

