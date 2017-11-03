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الكوميديا المصرية لم تبدأ مع محمد هنيدي.. تعرَّف على تاريخها منذ البداية

on November 3, 2017 0 Comment

قد تكون لا تعرف من الكوميديين المصريين سوى الجيل الجديد، أي محمد هنيدي وأحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو ودنيا سمير غانم.

المدون محمد سليمان خصَّص حلقةً من برنامجه على يوتيوب “Cinematology”، لاستعراض تاريخ الكوميديا في مصر منذ 100 سنة.

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