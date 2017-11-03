الكوميديا المصرية لم تبدأ مع محمد هنيدي.. تعرَّف على تاريخها منذ البداية

الكوميديا المصرية لم تبدأ مع محمد هنيدي.. تعرَّف على تاريخها منذ البداية
on November 3, 2017
قد تكون لا تعرف من الكوميديين المصريين سوى الجيل الجديد، أي محمد هنيدي وأحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو ودنيا سمير غانم.
المدون محمد سليمان خصَّص حلقةً من برنامجه على يوتيوب “Cinematology”، لاستعراض تاريخ الكوميديا في مصر منذ 100 سنة.
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