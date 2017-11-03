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الإمارات حرّضت أميركا ضد قطر بسبب دعم الدوحة لمقاطعة إسرائيل.. تسريبات جديدة عن العتيبة

on November 3, 2017 0 Comment

قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إن سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتية، بحث مع الممثل الأميركي السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، في كيفية معاقبة قطر، بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم “بي دي إس”.

وأشار الموقع في تقرير كتبه الصحفي “نسيم أحمد”، إلى أن الرسائل المسربة من إيميل العتيبة تظهر الخيارات التي تناقش حولها الرجلان لمعاقبة قطر، ومن ضمنها نقل القاعدة الأميركية من العديد؛ “لإجبار قطر على تغيير سلوكها”، بحسب موقع “عربي 21”.

وأضاف التقرير أن المراسلات بين العتيبة و”روس” تكشف عن رغبة إماراتية في تطبيع سريع مع إسرائيل، وعلاقات وثيقة مع مؤسسات الضغط التي تعمل لصالح تل أبيب في واشنطن، كما تشير إلى اتفاق الرجلين على القلق من بعض النشاطات القطرية التي تسعى لإدانة إسرائيل في مراكز البحث والتفكير.

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