إيطاليا: داعش يتاجر بـ”الترامادول”.. شحنة قيمتها 50 مليون يورو! on November 3, 2017

قال رئيس محكمة في جنوب إيطاليا الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن السلطات ضبطت أكثر من 24 مليون قرص من الترامادول، كان تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ينوي بيعها لتمويل هجمات في أنحاء العالم.

وأفاد بيان بأن شرطة الأموال ومسؤولي الجمارك ضبطوا الأقراص في ميناء جويا تورو للحاويات، أكبر الموانئ الإيطالية. وتعاونت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في التحقيق.

وظهرت قوات الشرطة في تسجيل مصور وهي تفتح حاوية مليئة بصناديق الترامادول، وهو مسكن قوي للألم لا يُصرف عادةً إلا بموجب تذكرة (روشتة) طبية.

وقال البيان إن الكمية المضبوطة تساوي 50 مليون يورو بالنظر إلى أن متوسط سعر القرص الواحد يبلغ نحو 2 يورو.

وقال محققون أجانب للمحكمة، الواقعة في مدنية ريجيو كالابريا، إن الأقراص تخص “الدولة الإسلامية”.

وقال فيدريكو كافيرو دي راهو، كبير ممثلي الادعاء في ريجيو كالابريا، إن مبيعات الأقراص المخدرة كان “يديرها مباشرة تنظيم (الدولة الإسلامية) لتمويل الأنشطة الإرهابية” التي ينفذها في أنحاء العالم.

وأضاف: “كان جزء من الأرباح غير المشروعة لتجارتهم سيُستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق”.

ويأتي ضبط هذه الأقراص بعد 3 أيام من قيام مهاجر من أوزبكستان بقتل 8 أشخاص دهساً بشاحنة بنيويورك، في أحدث هجوم تعلن “الدولة الإسلامية” المسؤولية عنه.

ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن كيفية اكتشاف الشحنة غير المشروعة أو الوجهة النهائية لها. وجرى اكتشاف شحنة مماثلة في اليونان العام الماضي، وتم ضبط شحنة أكبر في ميناء جنوة بإيطاليا في مايو/أيار.

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