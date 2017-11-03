أرشيف القهر في أكتوبر.. مركز حقوقي ينشر بالأرقام تجاوزات نظام السيسي ضد القانون خلال شهر واحد on November 3, 2017

أعد مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب دراسة بعنوان “أرشيف القهر في أكتوبر 2017” يتضمن مجمل الممارسات غير القانونية التي وقعت في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني.

وذكر المركز، وهو جمعية مصرية غير حكومية أُسست في أغسطس/آب 1993، أن هناك 17 خبراً عن حوادث قتل راح ضحيتها 57 شخصاً، فيما وقعت 10 حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، و23 حالة تعذيب فردي، و18 حالة تكدير و/أو تعذيب جماعي، و51 شكوى من الإهمال الطبي في مكان الاحتجاز، و132 خبراً عن اختفاء قسري، و195 خبراً عن ظهور بعد اختفاء (ظهروا جميعهم في النيابات)، و34 خبراً عن عنف الدولة ضد مواطنين.

يذكر أن رسالة مركز النديم هي مكافحة ممارسات التعذيب وتأهيل ضحاياه، وذلك عن طريق النشر والحملات وتحريك الدوائر المجتمعية المختلفة ضد ممارسات تخرج عن السيطرة.

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