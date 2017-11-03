أردوغان: ظفر أحد مواطنينا يساوي كل الإرهابيين.. ونستهدفهم دون أخذ إذن من أحد on November 3, 2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ بلاده ستدمر كافة معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا، التي حدّدت من قبل الجيش التركي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام حشد جماهيري بولاية مانيسا غربي تركيا، بمناسبة افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية.

وقال أردوغان: “العديد من الأماكن في العراق وسوريا تشكل بؤراً للإرهاب، وعلينا تحييد التهديدات الإرهابية الموجهة لبلادنا من مصدرها، ولسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك”.

وحول العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا يوم أمس، قال أردوغان: “فقدنا 9 عناصر أمنية خلال يومين لكن تمكّنا من تحييد 55 إرهابياً، وطائراتنا بدون طيار ومقاتلاتنا تواصل عملياتها ضد الإرهابيين”.

وأكد أردوغان أنّ عدد الإرهابيين الذي سيتم القضاء عليهم في الأيام القادمة سيكون أكبر، قائلاً: لن تذهب دماء شهدائنا هدراً، إن ظفر عنصر من عناصرنا الأمنية أو مواطنينا يساوي كل الإرهابيين”.

وكانت الأركان التركية أعلنت، الجمعة، تحييدها 66 إرهابياً من “بي كا كا” في عملياتها خلال الأسبوع الأخير.

وقال أردوغان: “أقول للذين يظنون أنّهم أشغلونا بقولهم نحن حلفاء ونحن شركاء استراتيجيون، إن كل من يقف بجانب الإرهابيين فهو إرهابي”.

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