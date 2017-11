CIA يرفع السرية عن مذكرات لبن لادن بينها “مواد إباحية” وأفلام هوليوودية.. أكثر من 400 ألف وثيقة جديدة وجدت في منزل مؤسس القاعدة on November 2, 2017

كشفت السلطات الأميركية عن وثائق ومواد تم ضبطها خلال العملية التي نفذتها قواتها الخاصة، وأسفرت عن قتل أسامة بن لادن عام 2011.

واحتوى جهاز الكمبيوتر الذي صادرته هذه القوات على مجموعة شرائط مصورة، تضمَّنت أفلام رسوم متحركة للأطفال، وعدة أفلام من إنتاج هوليوود، وثلاثة أفلام وثائقية عن بن لادن نفسه.

CIA releases new batch of files seized from Osama bin Laden’s compound in May 2011 raid https://t.co/pR3St9Vauy pic.twitter.com/CzBcSIGIAG — CBS News (@CBSNews) November 2, 2017

وجاءت قائمة الشرائط المصورة تلك ضمن ما نشرته وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الأربعاء، من نحو 470 ألف ملف وجُدت في جهاز الكمبيوتر الذي صودر، في الثاني من مايو/أيار 2011، في المداهمة الأميركية للمكان الذي كان مؤسس القاعدة يختبئ فيه في أبوت آباد في باكستان.

وسرعان ما نشرت وكالة الاستخبارات الأميركية الوثائق، حتى بدأ مغرّدون على موقع تويتر يتداولونها فيما بينهم، ويطلعون على أبرز ما جاء فيه.

So, I was going through the CIA’s massive Osama Bin Laden file index and pic.twitter.com/OYHrieuMQY — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) November 1, 2017

وهذه رابع مجموعة من المواد التي أُخذت من المجمع الذي كان محاطاً بجدران، حيث كان يعيش بن لادن وأسرته، التي نشرتها الحكومة الأميركية، منذ مايو/أيار 2015.

وقال بيان لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، إن المواد التي لم تُنشر بعد حُجبت لأنها قد تضر بالأمن القومي، أو أنها فارغة، أو معطوبة، أو مكررة، أو أنها تحتوى على مواد إباحية، أو أنها محمية بموجب قوانين النشر.

CIA releases documents from raid on Osama bin Laden, who was also a fan of viral YouTube videos. pic.twitter.com/9Duf1AXrBE — ian bremmer (@ianbremmer) November 1, 2017

وأضاف البيان أن المواد المحمية بموجب قوانين النشر تشمل أكثر من 20 شريطاً مصوراً، مثل فيلمي (أنتز) و(كارز)، وأفلام رسوم متحركة أخرى ولعبة تقمص الأدوار (فاينل فانتازي7)، وفيلم (وير إن ذا وورلد إز أسامة بن لادن) وفيلمين وثائقيين آخرين عن بن لادن.

Well, look at that: Even Osama bin Laden had several walls, with different heights, around his compound in Pakistan.#WednesdayWisdom pic.twitter.com/9YUrIyJSTt — #ThePersistence (@ScottPresler) November 1, 2017

وقال مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إن “نشر رسائل القاعدة وفيديوهاتها وملفاتها الصوتية ومواد أخرى اليوم، يعطي فرصة للشعب الأميركي كي يفهم بشكل أكبر خطط وأعمال هذه المنظمة الإرهابية”.

وقالت الوكالة إن من بين ما نُشر اليوم الجريدة الشخصية لبن لادن و18 ألف ملف وثائقي، ونحو 79 ألف ملف صوتي ومصور، وأكثر من عشرة آلاف ملف تتضمن أفلاماً مصورة، منها لأطفال.

وأضافت الوكالة أن هذه المواد، مثل المواد التي نُشرت في الماضي، تعطي رؤية لأصل الخلافات بين القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والخلافات داخل القاعدة وحلفائها والمشكلات التي واجهت القاعدة وقت موت بن لادن.

وذكر موقع بي بي سي الإخباري، أن من بين الوثائق، فيديو لحفل زفاف حمزة بن لادن عندما كان صغيراً، بينما هو الآن في العشرينيات من عمره.

Footage of Hamza bin Laden as an adult on his wedding day. @thomasjoscelyn assesses wedding occurred in #Iran. More: https://t.co/XTdRroQFKJ pic.twitter.com/webxSxhEm7 — Long War Journal (@LongWarJournal) November 1, 2017

