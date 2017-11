منفذ هجوم نيويورك يطلب رفع علم داعش في المشفى الذي يُعالَج به.. وترامب: يجب معاقبته بالإعدام!

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى إعدام الأوزبكي سيف الله سايبوف، الذي دهس حشداً من المارة في نيويورك، الثلاثاء، في هجوم استلهمه من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأوقع ثمانية قتلى و12 جريحاً.

وقال ترامب في تغريدة إن “إرهابي نيويورك كان فرحاً لدى طلبه تعليق عَلَم تنظيم الدولة الإسلامية في غرفته في المستشفى. لقد قتل ثمانية أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح بالغة، يجب أن تكون عقوبته الإعدام!”.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017