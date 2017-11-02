ممثلة أفلام خليعة تتحدى بوتين وتعلن ترشحها للرئاسة.. أبرز ملامح خطتها إعدام المتحرشين! on November 2, 2017

أعلنت الممثلة الروسية إيلينا بركوفا، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني، نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية، التي ستقام في شهر مارس/آذار 2018.

وبفيديو مثير ترتدي فيها نفس الثياب التي تعمل بها كممثلة أفلام جنسية، أعلنت إيلينا بيركوفا، ذات الـ 33 عاماً، عزمها الترشح للانتخابات الروسية القادمة خلفاً لأقوى رجل سياسي في روسيا.

وأعلنت بركوفا جزءاً من برنامجها الذي على أساسه ستخوض المنافسة على كرسي الرئاسة الروسية، وأبرزها فرض قانون “رقابة على الملابس” وقانون جديد عن “التربية الجنسية” في المدارس، بالإضافة إلى فرض الفحص الجنسي الإلزامي على المواطنين، وفرض ضريبة على الفقر، وإرجاع القانون المتعلق بالعمل، وإعطاء أقساط دون فوائد للشركات الصغيرة، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت بركوفا المتزوجة ثلاث مرات: “من أجل تبني أطفال يتوجّب على الأهل الحصول على إذن طبي وقانوني ونفسي، وأعتزم فرض عقوبة الإعدام على التحرش الجنسي”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في آذار/مارس 2018، وفي هذا السياق، لا تعطي الإدارة الرئاسية جوابا عن الأسئلة المطروحة عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في الحملة الانتخابية لعام 2018.

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