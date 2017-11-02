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ما هي الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات؟

on November 2, 2017 0 Comment

هناك دول عدة بالعالم تحوي أكثر من مطار في كل مدينة، ولا يشترط أن تكون مساحة هذه الدولة كبيرة لكي تبني مطارات متعددة على أراضيها.

نقدم لكم قائمة بأكثر الدول التي تحتوي أراضيها على مطارات سواء مدنية أو عسكرية.

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