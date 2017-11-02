ما هي الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات؟

هناك دول عدة بالعالم تحوي أكثر من مطار في كل مدينة، ولا يشترط أن تكون مساحة هذه الدولة كبيرة لكي تبني مطارات متعددة على أراضيها.
نقدم لكم قائمة بأكثر الدول التي تحتوي أراضيها على مطارات سواء مدنية أو عسكرية.
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هناك دول عدة بالعالم تحوي أكثر من مطار في كل مدينة، ولا يشترط أن تكون مساحة هذه الدولة كبيرة لكي تبني مطارات متعددة على أراضيها.
نقدم لكم قائمة بأكثر الدول التي تحتوي أراضيها على مطارات سواء مدنية أو عسكرية.
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