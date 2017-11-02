ماكدونالدز تُجري تغييرات رئيسية جديدة وتسعى لتقليد ستاربكس on November 2, 2017

تحول ماكدونالدز من سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تحاول لفت أنظار زبائنها إلى أحد رواد الصناعة.

وصرح الرئيس التنفيذي إيستربرووك: “نعمل على بناء اسم أفضل لماكدونالدز واستعادة عملائنا من خلال أطعمة رائعة المذاق، وقيمة لا تُقاوم، وخبرات محسنة”، بحسب موقع Business Insider.

ويعد ذلك تقدّماً هائلاً بالنسبة لأيقونة الوجبات السريعة، التي حاولت جاهدةً زيادة حجم مبيعاتها إلى حد كبير في الولايات المتحدة ودول العالم على مدار سنوات.

ونستعرض فيما يلي الكيفية التي غيرت من خلالها ماكدونالدز أعمالها التجارية، بالإضافة إلى خطة العمل التي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على زيادة المبيعات.

تقليد ستاربكس

في سبتمبر/أيلول، أعلنت ماكدونالدز أنها أضافت مجموعة جديدة من المشروبات الإسبريسو إلى القائمة: ماكياتو بالكراميل، وكابتشينو بالفانيلا، وقهوة أميركانو.

وأثارت المشروبات الجديدة الجدل بين السلاسل الأخرى، التي صرحت بأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً، كما أنه تطلب معدات باهظة الثمن وغير ضرورية. ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن مبادرات McCafe حققت ارتفاعاً في المبيعات.

وصرح كريس كيمكشينسكي، رئيس ماكدونالدز داخل الولايات المتحدة: “تعتبر القهوة من الأعمال التجارية التي تساوي 30 مليون دولار في الولايات المتحدة”.

كما تساعد سلسلة McCafe أيضاً في إقناع الزبائن العرضيين بالتردد على المكان بصورة أكثر انتظاماً وتدفعهم إلى الطلب من قائمة طعام الإفطار، حسبما ذكر المسؤولون التنفيذيون.

تحسين المكونات الكلاسيكيات



طرحت ماكدونالدز عدداً من العناصر الجديدة في القائمة التي تستخدم مكونات عالية الجودة مقابل المزيد من المال من ناحية الزبائن.

وأثبتت سندويتشات “Signature crafted” التي تحتوي على مكونات مثل صلصة السريراتشا وغواكامولي والدجاج المشوي بحِرَفية، بالإضافة إلى عروض زبدة الحليب المقرمشة- أفضليتها بين الزبائن، حسبما ذكر المسؤولون التنفيذيون. وطبقاً للسلاسل الأخرى، عزز “Hot of the grill” البرغر الطازج المُعَد من اللحم المبيعات في الأماكن المتوافرة بها.

وغالباً لا تجدي الوجبات المطروحة ضمن قائمة ماكدونالدز، التي تركز على الجودة أو المكونات العصرية، نفعاً. ومع ذلك، تثبت عملية تحسين الأطعمة الكلاسيكية أنها قصة نجاح غير محتمل إلى حد ما بالنسبة للسلسلة.

تجديد المطاعم

أُعيد تشكيل 13% من منافذ ماكدونالدز داخل الولايات المتحدة؛ من أجل التخطيط لسلسلة “تجربة الغد” التي تتضمن طلب أكشاك وخدمة الطاولات الاختيارية.

كما أردف إيستربرووك: “مستمرون في إدخال التحسينات داخل فروعنا؛ لنمنح زبائننا شعوراً بالخصوصية ونجعلهم أقل توتراً”.

أخيراً توصيل الطعام

بحلول نهاية العام، ستوفر 5000 منفذ من منافذ ماكدونالدز بالولايات المتحدة خدمة توصيل الطلبات، بفضل شراكة مع UberEATS. ووفقاً لما ذكره المسؤولون، ساعدت خدمة توصيل الطلبات على جذب زبائن جدد في المناطق الجديدة الحضرية.

يُذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحظى بخدمة توصيل طلبات ماكدونالدز للمنازل.

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