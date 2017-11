ليالي مرح وأكلات دسمة ولعب بولينغ : ريهانا تحتفل بالهالوين مع “البطريق” حسن جميل

ذكرت تقارير صحفية أن المغنية العالمية ريهانا أمضت عدة ليالي مرح رومانسية برفقة حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل في مدينة بوسطن الأميركية، حيث تناولا العشاء في أشهر مطاعمها الشهيرة بتقديم المأكولات الدسمة واحتفلا بعيد الهالوين، ولعبا البولينغ أيضَا.

وذكر مصدر لموقع Celebrity Insider أن الثنائي شوهدا وهما يقضيان “أجمل أوقات حياتهما”، في حفلة هالوين أقامها ملهى Lucky Strike Boston، ارتدى فيها “جميل” زيَّ طائر البطريق، فيما تنكرت ريهانا بزي المحاربة كايلو من فيلم Star Wars، وأمضت معظم الوقت وهي تجلس على ساق حبيبها، البالغ من العمر 29 عاماً مثلها تماماً.

وبحسب مجلة People ذائعة الصيت، فقد تناول الحبيبان العشاء مع صديقين لهما، وأن العشاء كان دسماً جداً، فطلبت ريهانا طبقاً من الباستا الإيطالية بالطماطم وخبز البروشيتا الإيطالي، والكاليماري المقلي، بالإضافة إلى عدة أطباق جانبية مثل الجمبري بجوز الهند وأصابع جبن الموزاريلا.

وقال أحد العاملين إن ريهانا طلبت كمية إضافية من الباستا؛ لأخذها للمنزل، قائلة إنها تشعر بالجوع منتصف الليل.

وقال كذلك إن ريهانا و”جميل” لم يتوقفا عن الضحك، وتبادلا النكات والدعابات والأحضان الحميمة طوال السهرة.

أما موقع Celebrity Insider، فقد ذكر أن الحبيبين توجَّها بعد الحفل للعب البولينغ، واتضح لـ”جميل” أنها تجيد اللعب بشكل لافت، وأنه أبدى استغرابه من قدرتها على رمي الكرات الثقيلة وتسديدها رغم أن أظافرها طويلة، فأجابته: “هذا مجهود خفيف يا طفلي”.

وبحسب مصدر الموقع، فإن “جميل” كان يحدق في ريهانا وكأنه غير مصدَّق أنه معها، وأنه كان يضحك ويقبِّلها مشجعاً كلما صرخت تعبيراً عن فرحتها بالتسديد وتسجيل النقاط.

أخبار الثنائي دائمًا ما تلهب خيال الجمهور الذي يحب رؤيتهما معًا، رغم أنهما مقلان في ظهورهما علناً معًا، إذ شوهدا آخر مرة وهما يغادران مطعمًا في العاصمة البريطانية لندن أواخر سبتمبر/أيلول 2017.

إلا أنهما كلما فعلا ذلك، يلقى هذا الظهور ترحيبًا كبيرًا وطلب الجمهور للمزيد من صورهما التي لم تنشر عن لقائهما هذه المرة، فعبّر الجمهور عن رغبته في ذلك، بل أن البعض تخيل صورة للباسهما التنكري.

I know I know there are far bigger important things happening right now but I need pics of Rihanna with Hassan in Boston #URGENTLY pic.twitter.com/qrPg7S5fZo

— Her Royal Fatness (@AnastasieFrench) October 30, 2017