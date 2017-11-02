فيكتوريا سيكريت تعرض حمالة صدر بـ 2 مليون دولار.. اكتشفي سبب هذا السعر الباهظ؟ on November 2, 2017

كشفت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة لايس ريبيرو (27 عاماً)، أنها ستكون العارضة التي ترتدي Fantasy Bra للعام 2017، وهي حمالة الصدر الأغلى في مجموعة فيكتوريا سيكريت، ويبلغ ثمنها مليوني دولار.

I’ve been holding this secret for too long and I am beyond honored to announce that I will be wearing the Champagne Nights Fantasy Bra this year! I am very happy and thankful for my Victoria’s Secret family for trusting me and all the support from my on family, friends and fans! THANK YOU SO MUCH!!! its official!! A post shared by Lais Ribeiro (@laisribeiro) on Nov 1, 2017 at 6:19am PDT

وعبرت لايس عبر حسابها على إنستغرام، عن سعادتها الكبيرة باختيارها لتكون العارضة التي سترتدي Fantasy Bra هذا العام، وشكرت القائمين على مجموعة فيكتوريا سيكريت على اختيارهم لها.

الحمالة جاءت مرصعة بالمجوهرات، وهي من تصميم دار “معوض”، وتزن تلك المجوهرات ما يزيد عن 6000 قيراط، أي ما يعادل كيلوغرماً و200 غرام، ويحوي 6 آلاف قطعة مجوهرات استغرقت 350 ساعة لترصيعها في حمالة الصدر.

يذكر أن Fantasy Bra هو حدث سنوي تقيمه دار فيكتوريا سيكريت، وترتدي فيه إحدى العارضات حمالة صدر غالية الثمن من بين مجموعة ملابس الدار.

ففي العام الماضي اختيرت العارضة جاسمين توكر لتكون صاحبة الـFantasy Bra، وكان مرصعاً بالألماس وبلغ ثمنه 3 ملايين دولار.

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