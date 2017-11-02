تفاصيل حميمية بين زوجين على السرير تورّط كاتبة سعودية وتدفع مكتبة بسحب روايتها من الأسواق.. اتهموها بنشر محتوى جنسي للأطفال on November 2, 2017

لم تمض ساعات من نشر أحد السعوديين تغريدة على صفحته بتويتر، لصورة من إحدى صفحات رواية للكاتبة السعودية بدرية البشر، بعنوان “زائرات الخميس” حتى سارعت مكتبة جرير بالاعتذار.

السادة مكتبة جرير@JarirBookstore

كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال

أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شراءه ولكن خطأكم أفدح!! pic.twitter.com/1jFxYOmxNe — نواف المهدي (@almahdinawaf) October 31, 2017

السعودي، وهو نواف المهدي كان بحسب ما أشار في تغريدته قد اشترى الكتاب من قسم الأطفال في مكتبة جرير، ولكنه انصدم بتفاصيل مذكورة في إحدى الصفحات تتحدث عن امرأة في السرير كيف يتودد زوجها إليها.

بدورها سارعت مكتبة جرير للرد على المهدي، مشيرة إلى أنهم قاموا بسحب النسخ من المكتبة.

نتفق معكم فى حرصكم,تم سحب النسخ من المكتبة , نشكر لك ملاحظتك — مكتبة جرير (@JarirBookstore) November 1, 2017

وعلى الرغم أن الكاتبة السعودية قد أصدرت هذه الرواية، منذ شهر يناير/كانون الثاني، فإنّه يبدو أن هذه الصدفة هي التي خلقت ضجة وغضباً كبيراً، ببيعها في قسم الأطفال، فقد دشَّن السعوديون وسماً احتل الرقم الأول في المملكة، وهو #سحب_كتاب_بدرية_الإباحي.

متهمين بذلك الكاتبة السعودية بنشر محتوى جنسي للأطفال، التي تتحدث فيها عن قصة حياة مشاعل وطفولتها الأليمة، التي أثرت في حياتها وقراراتها المستقبلية، ولم تتم الإشارة في تقديم الكتاب أنه خاص بالأطفال.

وفي تقديمها للكتاب تقول المؤلفة السعودية

الأطفال لا ينسون. يكبرون قاطعين عهداً على أنفسهم ألّا يكرّروا أخطاء آبائهم في حقهم، لكنهم في التفافات “طرق الحياة يستيقظون فجأة ليُدركوا أنهم صاروا نسخاً أشدّ سواداً من آبائهم. فعندما تزوّجت مشاعل زوجها الرابع، كانت أمها الفائضة بالحياة والغواية ومحبّة الرجال قد تزوّجت زوجها الرابع أيضاً. وعندما عيّرتها بأنها رمتها على والدها عندما تطلّقت منه، كانت هي أيضاً ترمي صغارها في بيوت آبائهم. تدخل مشاعل في نفسها، تراجع ذاكرتها كلّها، وتعيد أشرطة المحاكمات التي أجرتها في خيالها”.

وقد دافع سعوديون عن الرواية، معتبرين أن ردَّ الفعل مبالغ فيه، بينما اعتبر آخرون أنّ سحبها هو أقل ما يجب أن يكون، ويجب سحبها من كل الأسواق المحلية.

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

الكتاب جميل للأشخاص العاقله والفهمانه اما الملحجه واللي عقولها على قدها وماعندهم انفتاح عقلي اكيد مابيعجبهم — Wael Al Enzi # N“F“C (@waelalenzi2010) November 2, 2017

الأجل التسويق وقاعدة كل ممنوع مرغوب ..ولا كيف تسمح به الرقابه ويعطونهم الفسح له #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي — Aziza (@AzizaAzezah347) November 2, 2017

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