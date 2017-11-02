تخيل كيف سيصبح Breaking Bad باللهجة السورية .. هل كانت فكرة جيدة؟ on November 2, 2017

حلقة جديدة من برنامج “طريلر” الذي يقدمه الشاب السعودي محمد الشهري على يوتيوب، يعرف فيه الجمهور العربي على آخر أخبار الأعمال الفنية الأجنبية منها والعربية.

لكن أهمها هذا الأسبوع هو استعداد ممثلين سوريين لتقديم نسخة عربية من أشهر مسلسل في تاريخ الدراما Breaking Bad، والذي يعتقد الشهري أنها أسوأ فكرة يمكن أن يقدم على تنفيذها فنان.

بل وقدّم تخيلًا مضحكًا لما يمكن أن يكون عليه الحوار على الطريقة السورية في مشاجرة بين شخصية والتر وايت وزوجته التي هددها بالطلاق والرحيل إلى بيت أهلها بعد “ضب أغراضها”!

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