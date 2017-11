بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار بأحد أكبر المتاجر الأميركية في كولورادو.. والشرطة تبدأ إجلاء المواطنين on November 2, 2017

قُتل رجلان وأُصيبت امرأة بجروح، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في إطلاق نار في أحد متاجر سلسلة “وول مارت” في ولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، كما أعلنت الشرطة المحلية.

وأكدت شرطة مدينة ثورنتون في تغريدة مقتل “رجلين بالغين”، ونقل امرأة إلى المستشفى دون أن تعطي إيضاحات أخرى.

وكانت شرطة ثورنتون في منطقة دنفر، أعلنت قبلها بساعتين “إصابة عدة أشخاص”، ودعت السكان إلى “الابتعاد عن المنطقة”، قبل أن تعلن انتهاء الهجوم.

كما ظهر في مقاطع فيديو تداولها مغرّدون على تويتر، إجلاء الشرطة للمواطنين من داخل المتجر.

Video: People leaving store with hands behind their heads after #Colorado Walmart shooting, police cars and ambulances at scene pic.twitter.com/e63C38EAAX — CGTN (@CGTNOfficial) November 2, 2017

وتسجّل الولايات المتحدة سنوياً مقتل أكثر من 33 ألف شخص بالرصاص، في حوادث وجرائم متصلة بحمل السلاح، بحسب دراسة نُشرت أخيراً.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قُتل 58 شخصاً، وأصيب 489 آخرون في مجزرة في لاس فيغاس، ارتكبها مسلح واحد، واعتبرت الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

‘Some witnesses say multiple shooters had fully automatic rifles in #Colorado Walmart’ https://t.co/nxJ5Uwksi0pic.twitter.com/sM0da2MhVu — RT America (@RT_America) November 2, 2017

Scene outside of Walmart in Thornton, CO after shooting. Police say “multiple parties down” with gunman still at large.#Colorado pic.twitter.com/yZtZnr2nAW — Liberal Logic (@LiberalLogic123) November 2, 2017

