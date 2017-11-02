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النيابة العامة الإسبانية تطلب إصدار أمر توقيف أوروبي بحق رئيس كتالونيا المعزول on November 2, 2017

طلب المدعي العام الإسباني من قاضٍ بمحكمة عليا، إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق الرئيس المعزول لإقليم كتالونيا كارلس بودجمون لتخلفه عن الحضور أمام جلسة بالمحكمة اليوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وقال محامي بودجمون في بلجيكا التي انتقل إليها رئيس الإقليم المعزول وأربعة من أعضاء حكومته المقالة إن المناخ في إسبانيا “ليس جيدا” وإن موكله يرغب في البقاء بعيدا لكنه سيتعاون مع المحاكم. التعليقات Share this on WhatsApp

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