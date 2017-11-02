ادرس واشتغِل on November 2, 2017

في ظل الظروف التي يمر بها الشباب في مصر وغيرها من البلاد، وبشكل مؤكد أنك تسعى إلى وظيفة مع الدراسة، إذاً كيف تجمع بين وظيفة وبين دراستك؟ سأجيبك على سؤالك.

يعتقد بعض الأفراد أن الوظيفة تأتي بعد الدراسة، لكن ليس هذا هو التصور الوحيد الموجود، فهناك بعض الشباب الذي يؤمن بالعمل ويؤمن بأهميته وقدسيته، سواء كان هذا العمل بشكل كامل أو بشكل جزئي، وتختلف الأسباب هنا من شاب لآخر بين الاحتياج المالي والاستفادة من الوقت بدل أن يضيع، ولكن يجب على مَن يريد العمل في أثناء الدراسة أن يتحمل المسؤولية، وأن يكون ملتزماً في كل شيء، وهناك بعض الأمور التي يجب أن أنصحك بها.

* حدّد أولوياتك



لا بد أن يعرف الشاب أولوياته ويرتبها حسب الأهمية، بأن يعطي الأفضلية للشيء الذي يحبه، وأن يتبع روتيناً يومياً أو أسبوعياً يتناسب مع الأولويات الجديدة.

* اشتغل بشكل ذكي



بمعنى إن كان لديك مشروع تعمل عليه من خلال دراستك فلمَ لا تحول المشروع إلى حقيقة وتتوجه إلى الأماكن التي تساعدك في هذا المشروع؟ من هنا نكون حققنا ما نتمناه جميعاً، وهو النجاح في الدراسة والعمل والمشروع الخاص، فمثلاً إن كنت تدرس البرمجة اعمل على البرمجة في دراستك ولشركتك الخاصة، وحتى إن كنت لا تدرسها، فالتعلم لم يعد صعباً، ولكنه السعي يا صديقي.

* اطلب المساعدة من الآخرين



لا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين، فإن كنا سنخجل من طلب المساعدة فلن نفعل أي شيء في حياتنا، فلا تتردد أبداً في طلب المساعدة من صديقك في الدراسة أو زميلك في العمل للقيام بمهمة معينة أو واجب معيّن.

* خصص وقتاً لنفسك



لا بد أن تعلم أنك بشر، وأن لبدنك عليك حقاً، وأن لنفسك وأهلك وأصدقائك وكل مَن حولك لهم عليك حق، فاحرص على تناول وجبات غذائية صحية، وأن تأخذ وقتاً كافياً للراحة، وداوِم على ممارسة التمارين اليومية، واعلم أن التعب والإرهاق سيؤثران عليك سلباً على مستوى تركيزك وإنتاجك وعملك ودراستك.

* التخطيط



خطّط لنفسك ولدراستك ولعملك بشكل جيد؛ لأن التخطيط الصحيح يجعلك تصل إلى قمة النجاح، اجعل لنفسك جدول أعمال يكون معك بشكل دائم، أو اجعل في يدك Note Book لتسهل عليك كثيراً من الأمور، ويجب أن تستغل وقت فراغك أثناء عملك بشكل جيد.

* مَن جَدَّ وَجَد



هذه المقولة لها تأثير رائع جداً، اجعلها بين عينيك بشكل دائم؛ لأنها ستحفزك، واستعِن بالله على شيطانك وعلى نفسك، فإن الله لا يضيع أجر مَن أحسنَ عملاً.

وفي النهاية.. كل ما سبق يعتمد على شيء واحد هو “السعي”، عندما كنت صغيراً كنت أسمع دائماً مثلاً سعودياً يقول: (اللي ما تحركه دوافع ما تحركه مدافع)، اسعَ يا صديقي ولا تتباطأ.

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