اتهام كيفين سبيسي بالتحرش بمراهق يكشف تاريخاً من الفظائع التي تعرض لها في طفولته on November 2, 2017

قال راندال فاولر، الأخ الأكبر للممثل الأميركي، كيفين سبيسي، إن والدهما كان يغتصب فاولر جنسياً، وإنه كان يعامل العائلة بوحشية.

يقول فاولر إن أباه استمرَّ في الاعتداء الجنسي عليه لمدة 4 سنوات لاحقاً، هذا جزء من حياة الممثل الأميركي الشهير كيفين سبيسي، أما الأحدث من حياته فهو اعترافه بالتحرش بطفل عمره 14 عاما قبل سنوات عديدة، مسيرة هذا الفنان قد تتأثر خاصة بعد أن أعلنت شبكة نتفليكس إن مسلسل House of Cards السياسي، الذي كان مرشحاً لجائزة إيمي، سيتوقف بعد موسمه السادس الوشيك، وسط اتهامات جنسية ضد نجمه كيفن سبيسي.

هذا الفيديو يتضمن الكثير حول حياة سبيسي.

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