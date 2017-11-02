أنزلوهم من الطائرة بعد منحهم الإذن بالسفر.. مصادر سعودية تؤكد منع العريفي وأسرته وزوجة خاشقجي من مغادرة المملكة on November 2, 2017

قال حساب “العهد الجديد” على تويتر إن السلطات السعودية منعت الشيخ محمد العريفي وأسرته من السفر وتم إنزالهم من الطائرة بعد إعطائهم موافقة السفر، وكذلك تم منع آلاء نصيف، زوجة الإعلامي السعودي المقيم بأميركا جمال خاشقجي، من المطار.

علم العهد الجديد أن الشيخ العريفي وعائلته قد تم إنزالهم من الطائرة(بعدما أعطوهم موافقة سفر)كما تم إرجاع زوجة جمال خاشقجي(ألاء نصيف)من المطار — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ولم يُشر الحساب، الذي يصف نفسه بأنه قريب من غرف صناعة القرار، إلى مصادر تلك المعلومات ولم يؤكد أي حساب آخر صحة أو نفي ذلك.

السلطات السعودية تمنع العريفي وزوجة خاشقجي من السفر بعد أن منحتهما الإذن https://t.co/4uuDqhoG4M للحجب https://t.co/NqdVwoAX4t pic.twitter.com/Tmz92hBUTp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

جدير بالذكر أن الشيخ محمد العريفي كان قد أثار جدلاً واسعاً بين النشطاء السعوديين مؤخراً بعد اتخاذه موقفاً وُصفه بـ”الصامت” إزاء الاعتقالات التي طالت رفاقه من الدعاة والعلماء بالمملكة، أمثال الدكتور سلمان العودة، وعوض القرني وعلي العمري.

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