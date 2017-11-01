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هل يمكن أن يكون شهر العسل بمكة؟ شاهد تجربة عروسين ألمانيين بالمدينة المقدسة

on November 1, 2017 0 Comment
ablmany

اختار الشاب الألماني لوكاس روتفوكس “25 عاماً” قضاء شهر العسل مع زوجته في مكة، وذلك بحسب تصريحاته الصحفية، كي ينطلق منها لحياته الزوجية.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، زار الزوجان الألمانيان الحرمين الشريفين والمعالم التاريخية والإسلامية الأثرية بمكة المكرمة، من مكتبة مكة والأحياء المركزية.

وكذلك تضمَّنت جولتهما التي تم تنسيقها مع خبير سياحي من الهيئة الوطنية للسياحة، المشاعر المقدسة، وشملت مشعر منى ومشعر مزدلفة، ومشعر عرفات، ومصنع كسوة الكعبة.

almany

يقول لوكاس الذي ينحدر من مدينة بريمن شمالي ألمانيا “اتفقت مع زوجتي على القيام برحلة إيمانية للمملكة، وزيارة الحرمين الشريفين، كي تكون تلك الرحلة انطلاقة لحياتنا الزوجية”.

alalmany

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