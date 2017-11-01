مشادة ساخنة بين عضو مجلس النواب وموظفة أمن بإحدى جامعات مصر.. صفعها فحطّم الطلاب سيارته on November 1, 2017

في حادث غريب تعدى عضو بمجلس النواب المصري بالضرب على إحدى الفتيات التي تقوم بحراسة جامعة الفيوم من طاقم الأمن المكلف بالحراسة، ما جعل الأمن والطلبة التعامل مع النائب.

ونشبت مشادة بينهم حدث على إثرها تحطيم سيارة النائب، وفي التفاصيل حيث كانت بنت النائب منجود الهواي في طريقها لدخول جامعة الفيوم مصطحبه طفلاً صغيراً معها؛ ما جعل الحرس يمنع دخولها بسبب عدم اصطحاب الأطفال داخل الحرم الجامعي.

وبالاتصال بوالدها عضو مجلس النواب وما إن حضر حتى حدث مشادة بينه وبين موظفة الأمن وتدعى فاطمة، وقام النائب بصفع الموظفة على وجهها ما جعل زملاءها والطلاب يتدخلون في المشادة، وقاموا على الفور بتحطيم السيارة التي كان يستقلها.

فيما اختفى النائب وابنته من المكان تاركين سيارتهما الخاصة التي كسرها الطلبة.

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